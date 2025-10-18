Slováci v rebríčku FIFA klesli o štyri priečky. Kto je na čele?

Futbalová reprezentácia Španielska je naďalej lídrom rebríčka mužských výberov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho v októbri v dvoch dueloch kvalifikácie o postup na MS 2026 nezaváhali a pripísali si víťazstvá nad výbermi Bulharska a Gruzínska.
Pohoršila si slovenská reprezentácia, ktorá po prehre v Severnom Írsku a domácim víťazstve nad Luxemburskom klesla o štyri pozície zo 42. na 46. stupienok.
V Top 10 nastalo niekoľko zmien. Na druhé miesto sa po dvoch triumfoch dostala Argentína, ktorá na 3. pozíciu odsunula Francúzov. Tí v októbri remizovali na Islande a zvíťazili nad Azerbajdžanom. Anglicko si udržalo štvrtý a Portugalsko piaty post, na šiesty sa zo siedmeho posunuli Holanďania na úkor Brazílčanov. Tím Belgicka je naďalej na 8. stupienku, na deviatu pozíciu sa z desiatej dostali Taliani a Nemci sa vrátili do elitnej desiatky, keď poskočili o dve priečky na 10. post.
V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Nigeru o deväť priečok na 108. pozíciu, najviac sa „prepadlo“ Grécko o osem miest na 48. stupienok.
Najbližší rebríček zverejní FIFA v novembri po ďalšej reprezentačnej prestávke. Práve toto hodnotenie bude smerodajné pre nasadenie tímov pri žrebe zloženia základných skupín na MS 2026. To je na programe 5. decembra v americkom Washingtone.