Slováci v Belfaste zlyhali, Nemci tam bodovali naplno. Rozhodol mladík Woltemade

V piatok sa v severoírskom Belfaste márne snažili slovenskí futbalisti o bodový zisk v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do USA, Kanady a Mexika. V pondelok večer v rovnakom dejisku však naplno bodovali Nemci.
O všetkom rozhodol vysoký mladík Nick Woltemade, ktorý skóroval v 31. minúte hlavou po centri Davida Rauma. Bol to premiérový zásah 23-ročného Woltemadeho v národnom tíme.
„Veľmi dôležité tri body. V takejto atmosfére a v trochu nepríjemnom zápase musíte vyhrať a my sme to zvládli,“ povedal Woltemade pre RTL. Tréner nemeckého družstva Julian Nagelsmann súhlasil, že zápas nebol najkrajší, ale zdôraznil, že tím musel bojovať o každú loptu.
Nemecko si udržalo vedenie v tabuľke A-skupiny o skóre pred Slovenskom, ktoré v pondelok zdolalo Luxembursko 2:0. Oba tímy majú po štyroch zápasoch tri víťazstvá, pričom len víťaz skupiny má istý postup na MS.
V novembri sa Nemecko stretne so Slovenskom v Lipsku. Severné Írsko, ktoré sa snaží o postup na MS po prvý raz od roku 1986, má na konte tri body menej a zostávajúce dve vystúpenia absolvuje vonku proti Slovensku v Košiciach a potom doma proti Luxembursku.
V pondelkovom zápase Nemecko prežilo skorý šok, no gól domáceho Daniela Ballarda v 14. minúte neplatil pre postavenie mimo hry. Woltemade využil svoju výšku 198 cm a skóroval hlavou po rohovom kope. Karim Adeyemi mal po prestávke šancu zvýšiť náskok favorita, no jeho strela minula bránku.
Severné Írsko sa snažilo o vyrovnanie v nadstavenom čase, no obrana Nemecka a zásah Jonathana Taha z Bayernu Mníchov zaistili „nationalelf“ čisté konto a zisk troch bodov.