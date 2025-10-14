Slováci v Belfaste zlyhali, Nemci tam bodovali naplno. Rozhodol mladík Woltemade

Woltemade rozhodol o tesnom víťazstve Nemecka na pôde Severného Írska. Nemci zostávajú na čele kvalifikačnej A-skupiny.
Nick Woltemade
Nemecký hráč Nick Woltemade (vľavo) súbojuje o loptu s Talianmi Danielem Ghilardim (vpravo hore) a Talianom Mattiom Zanottim počas štvrťfinále medzi Nemeckom a Talianskom na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, v Dunajskej Strede v nedeľu 22. júna 2025. Foto: SITA/AP
V piatok sa v severoírskom Belfaste márne snažili slovenskí futbalisti o bodový zisk v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do USA, Kanady a Mexika. V pondelok večer v rovnakom dejisku však naplno bodovali Nemci.

O všetkom rozhodol vysoký mladík Nick Woltemade, ktorý skóroval v 31. minúte hlavou po centri Davida Rauma. Bol to premiérový zásah 23-ročného Woltemadeho v národnom tíme.

„Veľmi dôležité tri body. V takejto atmosfére a v trochu nepríjemnom zápase musíte vyhrať a my sme to zvládli,“ povedal Woltemade pre RTL. Tréner nemeckého družstva Julian Nagelsmann súhlasil, že zápas nebol najkrajší, ale zdôraznil, že tím musel bojovať o každú loptu.

Nemecko si udržalo vedenie v tabuľke A-skupiny o skóre pred Slovenskom, ktoré v pondelok zdolalo Luxembursko 2:0. Oba tímy majú po štyroch zápasoch tri víťazstvá, pričom len víťaz skupiny má istý postup na MS.

V novembri sa Nemecko stretne so Slovenskom v Lipsku. Severné Írsko, ktoré sa snaží o postup na MS po prvý raz od roku 1986, má na konte tri body menej a zostávajúce dve vystúpenia absolvuje vonku proti Slovensku v Košiciach a potom doma proti Luxembursku.

V pondelkovom zápase Nemecko prežilo skorý šok, no gól domáceho Daniela Ballarda v 14. minúte neplatil pre postavenie mimo hry. Woltemade využil svoju výšku 198 cm a skóroval hlavou po rohovom kope. Karim Adeyemi mal po prestávke šancu zvýšiť náskok favorita, no jeho strela minula bránku.

Severné Írsko sa snažilo o vyrovnanie v nadstavenom čase, no obrana Nemecka a zásah Jonathana Taha z Bayernu Mníchov zaistili „nationalelf“ čisté konto a zisk troch bodov.

