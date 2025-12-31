Slováci už postúpili do štvrťfinále. So Švajčiarmi si to rozdajú o tretie miesto v A-skupine - VIDEO

Po zápasoch piateho hracieho dňa na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v americkej Minnesote je známych kompletných osem tímov, ktoré zabojujú o titul a tiež zostávajúce dva, ktoré sa budú zachraňovať v elitnej divízii MS.
Lotyši zdolali Dánov 6:3 a Švajčiari Nemcov 4:0. Zdolané tímy si v piatok 2. januára zahrajú o záchranu. Víťazstvo Švajčiarska zároveň znamená aj istotu štvrťfinále pre Slovensko.
Aké sú postupové karty?
Švajčiari aj Slováci majú pred silvestrovským vzájomným súbojom (19.00 h SEČ) v A-skupine po 3 body a víťaz ich súboja sa umiestni na tretej priečky.
A keďže na Čechov ešte v B-skupine čaká záverečný súboj proti Lotyšom, je možné, že v tabuľke preskočia Fínov a stanú sa súperom Slovákov alebo Švajčiarov vo štvrťfinále. Samozrejme, za predpokladu, že Fíni prehrajú s Kanaďanmi v súboji o prvé miesto v B-skupine.
Skvelá obrana
Švajčiari zatiaľ v Minnesote podávajú výborné výkony, čo platí najmä o ich brankároch. Od Švédov dostali tri góly (jeden bol do prázdnej bránky), ale od Američanov iba dva a proti Nemcom Christian Kirsch s 20 zákrokmi dokonca vychytal shutout.
„Proti Američanom aj Švédom sme odohrali výborné zápasy, ale body sme v nich nezískali. Proti Nemcom konečne prišla aj bodová odmena,“ povedal švajčiarsky kapitán Leon Muggli podľa webu IIHF.
Tradiční štvrťfinalisti
Švajčiari sa prebojovali do osmičky najlepších na MS do 20 rokov desiatykrát za sebou, ale vo štvorke tímov bojujúcich o medaily boli dosiaľ naposledy v roku 2019.
Vtedy si vo štvrťfinále poradili so Švédmi (2:0). Ak si chcú vylepšiť svoje nasadenie pred štvrťfinále, musia na Silvestra zdolať Slovákov. Budú sa spoliehať na svoje oslabenia, keďže v nich spolu s Kanaďanmi dosiaľ na turnaji ani raz neinkasovali.
„Je pravda, že sa veľmi koncentrujeme na to, aby sme v početnej nevýhode nedostávali góly. Najmä proti silným tímom je to dôležité. Máme k tomu veľa videostretnutí a podľa toho sa to snažíme robiť aj na ľade. Zatiaľ to funguje veľmi dobre,“ doplnil švajčiarsky útočník Muggli.