Slováci ukončili účinkovanie v Turíne zlatom, domov si odvážajú historicky najviac medailí

Slovenská výprava uzavrela svoje účinkovanie na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v Turíne vo veľkom štýle. Posledný súťažný deň priniesol ďalšiu zlatú medailu, ktorú v dramatickom finiši vybojovala štafeta v bežeckom lyžovaní na 4 x 1 km. Slováci tak uzavreli hry s rekordným počtom 34 medailí.

O posledný najcennejší kov sa postarala mužská bežecká štafeta. Výnimočný moment nastal v poslednom kole, keď slovenský športovec fantasticky vytiahol tím zo štvrtého miesta na prvé. Neuveriteľný finiš nám priniesol posledné zlato týchto zimných hier.

Slovenský rekord medzi elitou

Na podujatí sa celkovo predstavilo až 1500 športovcov zo 102 krajín. Napriek silnej konkurencii 26 členov slovenskej výpravy zabojovalo a domov si odváža 11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových medailí. Pre porovnanie, česká výprava s 22 reprezentantmi vybojovala 18 cenných kovov. 34 medailí je historicky najlepším výkonom Slovákov na zimných špeciálnych olympiádach.

„Ide o historický úspech Špeciálnych olympiád Slovensko,“ hovorí ich národná riaditeľka Eva Gažová a dodáva: „Slovenská výprava bola na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád úspešná od prvého dňa. Prvýkrát v histórii sme boli na sľube u pána prezidenta, čo športovcom dodalo sebavedomie a potvrdilo ich miesto medzi skutočnými športovcami. Tento inkluzívny krok zároveň zvýšil povedomie o ich výkonoch na Slovensku. Veľkú zásluhu na tom majú aj médiá, ktoré informujú verejnosť o ich snažení a úspechoch. Preto sa chcem poďakovať aj slovenským novinárom za šírenie dobrého mena našej športovej organizácie.“

Tím bežeckého lyžovania s trénermi Jankou Horváthovou a Jaroslavom Čiškom si domov nesie skvelých 14 medailí. Foto: Tibor Géci

Hviezdy slovenskej výpravy

Slováci s intelektuálnym znevýhodnením súťažili v zjazdovom aj bežeckom lyžovaní, behu na snežniciach, športovom tanci, rýchlokorčuľovaní a snowboardingu. Najviac sa darilo bežcom na lyžiach, ktorí vybojovali až 14 ocenení. V zjazdovom lyžovaní sme získali 11 medailí. Najväčším útokom na medaily sa blysol Ján Gono, rodák z Dobšinej, ktorý pod vedením trénerky Janky Horváthovej vybojoval v bežeckom lyžovaní tri zlaté medaily. Medzi ženami zažiarila Veronika Máčková z Udice (okres Považská Bystrica), ktorá v silnej konkurencii dokázala získať až dve prvé miesta. Napriek tomu, že má iba 19 rokov, jej zbierka medailí zo Špeciálnych olympiád sa rozrástla už na päť zlatých kovov.

„Naším cieľom bolo ukázať, že slovenskí športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú na rovnakej profesionálnej úrovni, ako športovci zo západných krajín, kde sa im venujú s oveľa väčšou podporou a dôrazom – a to sa aj podarilo. No keďže naši športovci žijú a trénujú na Slovensku, verím, že ich príbeh a úspechy pomôžu rozšíriť povedomie o inklúzii cez šport aj u nás. Nestačí ich len prijať, ale akceptovať takých, akí sú,“ hovorí E. Gažová.

Michala Dolinského ocenila aj druhá dáma USA, Usha Vanceová (tretia sprava). Foto: Tibor Géci

Bojovníci aj napriek nepriazni osudu

Slovenská výprava sa musela popasovať aj s prekážkami – Michal Štubňa, ktorý veril v zisk medaily po dvoch štvrtých miestach v zjazde, utrpel bolestivý úraz, zlomeninu ruky. Napriek tomu zostal s tímom a podporoval svojich kolegov.

Naopak, hviezdou sa stal Michal Dolinský, keď Slovensko prvýkrát na Svetových zimných hrách vôbec predstavilo ostatným krajinám možnosť zapojenia ľudí s viacnásobným znevýhodnením do športových aktivít prostredníctvom lyžovania na monoski. Jeho úsilie ocenila aj druhá dáma USA, manželka viceprezidenta JD Vancea, Usha. „Je to potvrdenie toho, že Špeciálne olympiády skutočne dávajú príležitosť každému a nikto nie je vylúčený. Michal sa stal celosvetovým ambasádorom programu MATP, čo je tréningový program motorických zručností pre takýchto športovcov a je to ďalší historický míľnik pre Slovensko,“ vysvetľuje Eva Gažová.

Slováci v popredí európskeho diania

Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko je tiež predsedníčkou výkonného výboru Special Olympics Europe-Euroasia a členkou predsedníctva svetového hnutia Špeciálnych olympiád. Aj preto si ju usporiadatelia vybrali ako jednu z významných osobností na dekorovanie víťazov. Práve tento moment označuje Eva Gažová ako svoj najvýraznejší zážitok týchto zimných hier: „Bolo pre mňa mimoriadne emotívne, keď som vešala na krk medailu aj našim športovcom, Darinke Krihovej a Thomasovi Martoňovi, ktorí stáli na stupni víťazov, prehodiť s nimi pár slov, cítila som obrovskú hrdosť.“

Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko, Eva Gažová, je tiež predsedníčkou výkonného výboru Special Olympics Europe-Euroasia. Na fotke spolu s Davidom S. Evangelistom, prezidentom Special Olympics Europe-Euroasia (vľavo) a Markom Lyonom, viceprezidentom Lions International. Foto: Tibor Géci

Zodpovedná úloha čaká Špeciálne olympiády Slovensko aj v našej krajine – v najbližšej dobe budú organizovať Majstrovstvá Slovenska vo florbale a tiež Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone, pričom Slovensko je jediná krajina v rámci Európy, ktorá ich organizuje už štvrtýkrát za sebou.

Špeciálne olympiády Slovensko neustále rastú

Od roku 2017 sa počet členov Špeciálnych olympiád Slovensko z dvojciferného zvýšil až na štvorciferné číslo. Tento rast potvrdzuje, že šport ponúka deťom aj dospelým s intelektuálnym znevýhodnením nielen pravidelný pohyb, no tiež zmysluplné zaradenie do spoločnosti.

„Rodičia nám hovoria, že šport pomohol ich deťom získať kamarátov, sebadôveru a vtiahol ich do života. Chceme, aby každé dieťa malo možnosť zažiť radosť zo športu a rozvíjať sa,“ hovorí Eva Gažová a zdôrazňuje, že dvere Špeciálnych olympiád Slovensko sú otvorené všetkým.

A práve to je odkaz, ktorý chcú Špeciálne olympiády vyslať do slovenskej spoločnosti – že šport nie je len o pohybe, ale aj radosti, rozvoji a zapojení do komunity. Keď intelektuálne znevýhodnení športovci pravidelne trénujú, dokážu podávať fantastické výkony a zlepšovať sa spôsobmi, o ktorých možno ani netušili. Tento pokrok im dodáva sebavedomie a uľahčuje im zaradenie do bežného života. Špeciálne olympiády Slovensko ponúkajú presne takýto kolektív, v ktorom každý športovec nájde svoje miesto. „Otec Michala Dolinského, Miroslav, povedal krásnu vetu riaditeľovi Special Olympics International Timovi Shriverovi a vystihol celú pointu, keď povedal: Doteraz sme chodili na terapie, ale odteraz chodím s Miškom na tréningy,“ dodáva na záver E. Gažová.

