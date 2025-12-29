Slováci sú čoraz štedrejší, najväčšia darcovská platforma prekonala hranicu 25 miliónov eur

Slováci sú čoraz štedrejší, najväčšia darcovská platforma ĽudiaĽuďom.sk prekonala hranicu 25 miliónov eur. Platforma tak v pomoci ľuďom v núdzi prekonala významný míľnik. Vyzdvihla, že darcovia počas rokov ukázali nielen rastúcu ochotu pomáhať, ale aj mimoriadnu štedrosť. Podľa zakladateľa platformy Rolanda Kyšku je to potvrdením, že keď ľudia dostanú možnosť pomáhať adresne a transparentne, tak ochota darovať výrazne rastie.
„Každé euro má konkrétny príbeh a konkrétne meno. Za každou výzvou je konkrétny človek, rodina alebo organizácia, ktorá potrebuje pomoc. Darcovia na Slovensku dokazujú, že aj malý príspevok môže mať veľký vplyv, a často práve drobné dary tvoria rozhodujúcu časť vyzbieraných súm,“ doplnil Kyška. Priemerný dar na platforme je približne 31 eur a do dnešného dňa bolo spustených viac ako 17 500 výziev.
Priblížil, že jednou z najvýznamnejších výziev v histórii platformy je zbierka pre malú Editku so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA II). Jej rodičia zbierajú finančné prostriedky na génovú liečbu Zolgensma. Ide pritom o najdrahší liek na svete s cenou približne dva milióny eur. „Poisťovňa jeho úhradu opakovane odmietla, no liek môže zastaviť progres ochorenia a dať dieťaťu šancu na kvalitnejší život,“ vysvetlila platforma. Vyzbieraná suma pritom už prekročila hranicu takmer 600-tisíc eur, čo z tejto zbierky robí najúspešnejšiu v doterajšej histórii platformy.
UNESCO uznalo taliansku kuchyňu za nehmotné dedičstvo ľudstva, podľa odborníka to nie je len o jedle
Hneď po Editke patrí medzi najemotívnejšie prípady aj zbierka pre Alexa, malého chlapca s diagnózou SMA 1. stupňa, ktorému rovnako mohla pomôcť liečba Zolgensma. Tú je pritom potrebné podať do dvoch rokov života. „Alexovi čas nemilosrdne plynul, jeho rodičia bojovali o každý deň a verili, že spojenie sily verejnosti dokáže zabezpečiť liek, ktorý môže dieťaťu vrátiť kvalitu života. Výzva zasiahla tisíce Slovákov a ukázala, akú silu má spojená pomoc. Vyzbierať sa podarilo už viac ako 200-tisíc eur,“ priblížila platforma.
Aktuálne je na webe zverejnených vyše 800 výziev na pomoc. Najčastejšie pritom ide o výzvy rodín, ktoré sa starajú o choré alebo zdravotne znevýhodnené deti. Čoraz častejšie sa však objavujú aj ťažké osudy seniorov, ktorí bez podpory druhých nedokážu pokryť ani základné potreby, ako sú lieky či dôstojné podmienky na život. Platforma ĽudiaĽuďom.sk súčasne avizuje, že plánuje rozširovať funkcionality a vytvárať tak ešte jednoduchší priestor pre darcov, ako aj tých, ktorí potrebujú pomoc. Od nového roka tak plánuje spustiť kompletne nový web, ktorý bude modernejší a pre užívateľa jednoduchší.