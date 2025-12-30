Slováci strelili Američanom päť gólov, aj tak prehrali. Hagens skóroval do šatne aj zo šatne - VIDEO

Mladí slovenskí hokejisti mali na dosah dobrý výsledok proti Američanom, ale nakoniec s domácim favoritom svetového šampionátu do 20 rokov prehrali 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).
Slováci viedli nad Američanmi 2:0 aj 3:1, neskôr ešte 4:3, ale v konečnom dôsledku sa prejavila hrubá útočná sila favorita.
Bola to horská dráha
„Veľmi ťažké hodnotenie. Chlapci si zaslúžili viac. Máme 25 bojovníkov, ktorí sa vzájomne podporujú. Veľmi ma to mrzí, že to tak dopadlo. Naháňali sme Ameriku, v určitých častiach zápasu sme boli lepšie mužstvo. Bola to horská dráha, výsledok sa preklápal. V určitých fázach sme mohli byť opatrnejší, ale to ide za nami – trénermi. Prehrali sme, ale ak budeme hrať takto proti Švajčiarom, verím, že budeme úspešní,“ zhodnotil tréner SR20 Peter Frühauf pre JOJ Šport.
Utíšili divákov
Dva slovenské góly strelil Tomáš Chrenko, po jednom pridali Adam Beluško, Michal Svrček a kapitán Tobias Pitka. „Podali sme skvelý tímový výkon. Trápili sme favorita, ale verím, že náš najlepší zápas na tomto šampionáte ešte len príde. Päťkrát sme utíšili 13-tisíc ľudí na tribúnach a to si treba odniesť do ďalších zápasov,“ skonštatoval útočník Chrenko.
Slováci majú po troch zápasoch v A-skupine v St. Paul na konte 3 body za výhru nad Nemcami (4:1). Na Silvestra od 19.00 h nastúpia na záverečný duel skupiny proti Švajčiarom.
Dvakrát šok pre Američanov
Slováci ustáli úvodný zhruba päťminútový americký tlak a potom šokovali zaplnenú Grand Casino Arenu (13 052 divákov) v Saint Paul. Spolupráca Tobiasa Tomíka s Tobiasom Pitkom v 9. min vyústila v úvodný gól slovenského tímu.
Kapitán Pitka skóroval nechytateľne na vyrážačkovú stranu. Potom prišlo vylúčenie amerického hráča a v presilovke druhý slovenský gól. Tomáš Chrenko strelil už štvrtý gól na turnaji a 82 sekúnd po prvom góle zvýšil na 2:0 pre hostí.
„Na začiatku mali veľký tlak, ale ustáli sme to a dostali sme sa do zápasu. Tobias mi to prenechal, vystrelil som a som rád, že to vyšlo. Treba hrať čisto a to, v tom sme dobrí. Verím, že to dotiahneme do víťazného konca,“ povedal Pitka pre JOJ Šport po prvej tretine.
Štyrikrát inkasovali
V druhej tretine sa už roztrhlo vrece s gólmi. Prvý zo štyroch amerických gólov v prostrednej časti hry strelil AJ Spellacy v oslabení, keď ho nedokorčuľoval Adam Nemec.
Potom rovnakým spôsobom odpovedal Adam Beluško, ktorý tiež strelil gól v početnej nevýhode a v 27. min to bolo 3:1 pre hostí. Lenže Američania sa rozbehli a v priebehu dve a pol minúty Brendan McMorrow a Ryker Lee vyrovnali na 3:3. V 35. min Slováci ešte raz zdvihli hlavy a Michal Svrček počas presilovej hre z prebránkového priestoru opäť dostali slovenský tím do vedenia – 4:3.
Do šatne aj zo šatne
Zverenci Petra Frühaufa neudržali drobný náskok do konca tretiny. Najväčšia americká útočná hviezda James Hagens zostal medzi útočnými kruhmi voľný a 45 sekúnd pred koncom vyrovnal na 4:4. Ďalší gólový úder zasadil rovnaký hráč Slovákom 18 sekúnd po začiatku tretej tretiny a Američania prvýkrát v zápase viedli – 5:4. A keď William Zellers v presilovej hre korčuľou, ale v duchu pravidiel, upravil na 6:4, americkí fanúšikovia už začali oslavovať ťažko sa rodiace víťazstvo.
Nevzdali sa
Slováci to nevzdali a tri minúty pred koncom siahli k hre bez brankára. Bola sčasti úspešná. V čase 58:06 min Chrenko druhým gólom v zápase a piatym na šampionáte znížil na 5:6. Na vyrovnanie už slovenským hokejistom nezostal čas ani sily.
„Hrali sme ako najmladšie mužstvo na šampionáte proti 22 draftovaným hráčom USA a to hovorí za všetko,“ trefne zhodnotil Ján Lašák v štúdiu TV JOJ Šport.
MS do 20 rokov, A-skupina, St. Paul (USA):
Slovensko – USA 4:6 (2:0, 2:4, 1:2)
Góly: 9. Pitka (Tomík, Fabuš), 12. Chrenko (Radivojevič), 27. Beluško (Straka), 34. Svrček (Straka, Chrenko), 59. Chrenko (Radivojevič, A. Nemec) – 22. Spellacy (McMorrow), 29. McMorrow (Bednarik, Spellacy), 31. Lee (Mooney, Zellers), 40. Hagens (Stiga, Reid), 41. Hagens (Reid, Ziemer), 45. Zellers (Ziemer, Mooney)
Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:1. Rozhodovali: Borga (Švaj.), Huber (Rak.) – Albinati (Kan.), Mäkinen (Fín.), 13 042 divákov.
Zostava SR: Prádel – Radivojevič, Fabuš, Kalman, Čapoš, Beluško, Goljer, Kovalčík – Svrček, T. Pobežal, A. Mišiak – Tomík, Pitka, J. Chovan – Murín, Chrenko, A. Nemec – Dubravík, Tomka, Straka – Liščinský. Tréner P. Frühauf.
Ďalší výsledok v A-skupine:
Nemecko – Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)