Tréner Naglič hodnotí kvalifikáciu basketbalistov o ME 2025 pozitívne. Bude pokračovať na slovenskej lavičke? - FOTO

Slovenská reprezentácia basketbalistov už má za sebou kvalifikáciu o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy, ktorá sa na prelome augusta a septembra uskutočnia v štyroch krajinách. Zverenci trénera Aramisa Nagliča v C-skupine zaznamenali šesť prehier a obsadili v nej poslednú 4. priečku.

„Kvalifikácia nám ukázala, že ešte nie sme na úrovni tímov, aké sme mali v skupine. Ja osobne som však šťastný, ako sme sa predviedli, aký sme hrali basketbal. Úplný basketbalový analfabet v tom hľadá zlé veci. Našu hru pochválili Sergio Scariolo a Luca Banchia, to hovorí za všetko.

Najviac skúseností dostali tí hráči, ktorí sa nestretli s takou úrovňou a intenzitou. So všetkými som sa po poslednom zápase rozprával a chlapci z našej ligy povedali, že doma nemusia byť koncentrovaní tak, ako v reprezentácii. Tu sa každá chyba a každá sekunda straty koncentrácie potrestá. Ak hráči budú hrať takéto zápasy, pôjdu kvalitou hore,“ prezradil 59-ročný chorvátsky kouč na slovenskej lavičke v rozhovore na oficiálnom web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Slovenskí basketbaloví reprezentanti si pripísali po dve prehry so Španielskom, Lotyšskom aj Belgickom. Podľa Nagliča chýbalo Slovákom trochu viac šťastia, aby v kvalifikácii aspoň raz zvíťazili.

„Boli sme blízko historickej výhry v závere domáceho zápasu so Španielskom. Ak by sme uspeli, v našej skupine by to zdramatizovalo a skomplikovalo situáciu. Nevyužili sme moment, ktorý neviem, či sa ešte niekedy zopakuje. Aj bodový priemer ukazuje, že nám chýba útočný potenciál. Čelili sme špičkovým tímom, top atletickým hráčom. Stále hovorím, že sme hrali s reprezentáciou na maximum,“ pokračoval.

Za pozitívum kvalifikácie označil domáci duel proti Španielsku a ako negatívum zase to, že v ostatných dvoch súbojoch akoby chýbala jeho zverencom energia.

„Dôvodom bola absencia viacerých hráčov,“ ozrejmil.

V poslednom súboji nenastúpil pre zdravotné problémy ani Vladimír Brodziansky.

„Je to elitný hráč, ktorý hrával španielsku ACB ligu. Nevidím iného, ktorý by pôsobil dlhé roky na takejto úrovni. Je hráčom s vysokým basketbalovým IQ a hrá s veľkým srdcom. Všetci hráči sa cítia lepšie, keď je na palubovke,“ prezradil Naglič.

Pozitívne vníma aj to, že na Slovensku sa začalo viac hovoriť o mužskom basketbale.

„Pre slovenský basketbal to bol veľmi dobrý rok. Všetky kluby, ktoré hrali v Európe, ukázali kvalitu. Slovenská liga nebola už dlhé roky taká silná ako teraz. Reprezentácia sa predviedla v dobrom svetle. Dostali sme rešpekt aj z Európy. Je to posun. Viem, že máme ambiciózne kluby a v budúcnosti budú investovať do rozvoja tímov, čo je základom aj pre národný tím. Treba v tomto ďalej pokračovať,“ myslí si.

Už v lete vstúpia slovenskí basketbaloví reprezentanti do predkvalifikácie o postup na MS 2027. Bude to aj s Nagličom na lavičke?

„Premýšľam o tom. Nie je ľahké sedieť na dvoch stoličkách a robiť reprezentačný a klubový basketbal. Budem sa rozprávať s funkcionármi asociácie. Teraz je ešte čas. Chcem sa sústrediť na Inter Bratislava. Program v lige je náročný, až by som povedal masaker. Do konca sezóny si s prezidentom sadneme a porozprávame sa, čo chceme ja a SBA,“ ozrejmil Chorvát.