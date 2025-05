Slováci sa majú na čo tešiť! V Štokholme sa postaví proti nim aj hviezdny Kanaďan Sidney Crosby - VIDEO

Špekulácie sa potvrdili a na majstrovstvá sveta do Švédska a Dánska mieri v kanadskom drese hviezdna posila. Je ňou Sidney Crosby, ktorého účasť na MS v Štokholme a Herningu potvrdili v nedeľu zástupcovia Hockey Canada na sociálnej platforme X.

Na zápas proti jednému z najlepších hokejistov 21. storočia sa môžu tešiť aj Slováci. Kanaďania budú 17. mája ich súperom v A-skupine MS v Štokholme.

Po 10 rokoch…

Tridsaťsedemročný Crosby sa predstaví na svetovom šampionáte presne po desiatich rokoch. V roku 2015 pomohol Kanaďanom v Prahe k zisku vtedy 25. titulu majstra sveta. Crosby prezývaný „Captain Canada“ tiež vlastní dve olympijské zlaté medaily z Vancouvru 2010 a Soči 2014. Vo Vancouvri práve on rozhodol pamätné finále proti Američanom gólom v predĺžení.

Tento rok už má zlato

V roku 2016 triumfoval s Kanadou na Svetovom pohári a aktuálne v tomto roku vo februári doviedol „Javorové listy“ ako kapitán k triumfu na Turnaji 4 krajín, ktorý sa konal za účasti Kanady, USA, Švédska a Fínska.

„Povedal som vedeniu kanadského tímu, že potrebujem istý čas, aby som zistil, ako sa cítim. V tejto sezóne som mal minimum oddychu, keďže som hral aj na Turnaji 4 krajín. Keď sa konečne zastavíte, potrebujete čas na zistenie, ako na tom reálne ste,“ povedal Crosby približne pred týždňom, keď sa začali šíriť informácie o jeho prípadnej účasti na MS.

Na klubovej úrovni Crosby priviedol Pittsburgh k zisku troch Stanleyho pohárov v rokoch 2009, 2016 a 2017. Fenomenálny stredný útočník sa aj v aktuálnej sezóne zaradil medzi najproduktívnejších hráčov NHL.

Stále v Top 10

Napriek tomu, že Penguins nepostúpili do play-off, Crosby si vo svojej 20. sezóne v profilige pripísal 33 gólov a celkovo 91 bodov. Stačilo mu to na desiate miesto v hodnotení produktivity, ktorú ovládol so 121 bodmi Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay.

Kanaďania zatiaľ bez Crosbyho v zostave zdolali v nedeľňajšom prípravnom zápase vo Viedni domácich Rakúšanov 5:1. Kanadské góly strelili Ryan O´Reilly, Macklin Celebrini, Ty Ronning, Will Cuylle a Tyson Foerster.