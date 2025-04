Kanada môže byť silná na MS. Súper Slovákov má záujem o Crosbyho aj Stamkosa

Vychádzajúce hviezdy Connor Bedard, Macklin Celebrini, ale aj žiariace hviezdy v pokročilejšom veku.

Sidney Crosby či Steven Stamkos by mohli byť súčasťou tímu Kanady na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v hokeji vo Švédsku a Dánsku. Kanaďania budú 17. mája súperom Slovákov v A-skupine MS v Štokholme.

Bez oddychu

Kanadská súpiska je zatiaľ zahalená tajomstvom, ale keďže generálnym manažérom „javorových listov“ bude GM Pittsburghu Kyle Dubas, éterom začali lietať viaceré mená z tímu Penguins vrátane kapitána Sidneyho Crosbyho. Ten vo februári doviedol Kanadu ako kapitán k triumfu na Turnaji 4 krajín, ktorý sa konal za účasti Kanady, USA, Švédska a Fínska.

„Povedal som Dubasovi, že potrebujem istý čas, aby som zistil ako sa cítim,“ povedal Crosby, cituje ho The Hockey News.

Minimum oddychu

„V tejto sezóne som mal minimum oddychu, keďže som hral aj na Turnaji 4 krajín. Keď sa konečne zastavíte, potrebujete čas na zistenie, ako na tom reálne ste,“ dodal 37-ročný Crosby.

Steven Stamkos je ďalšie veľké meno, ktoré prichádza do úvahy pre Kanaďanov. Nashville mal slabú sezónu v NHL a to isté platí aj o 35-ročnom Stamkosovi. Strelil síce 27 gólov a nazbieral 53 bodov, ale pre útočníka so siedmimi 40 a viac gólovými sezónami a jednou 60-gólovou je to málo.

Záujem o Bedarda

Kanadský tím má záujem aj o 67-bodového Connora Bedarda zo Chicaga, draftová jednotka spred dvoch rokov sa však zatiaľ nerozhodla.

Zato prvý výber draftu 2024 Macklin Celebrini zo San Jose sa už vyjadril, že chce reprezentovať an MS 2025. Osemnásťročný útočník nazbieral v nováčikovskej sezóne v drese Sharks 63 bodov (25+38). Dosiaľ reprezentoval Kanadu iba na MS do 17 a 18 rokov.