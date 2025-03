Hokejový buzzer beater. V NHL padol azda najveľkolepejší gól v histórii - VIDEO

Predstavte si, že do konca druhej tretiny hokejového zápasu ostáva 5,7 sekundy. Máte vhadzovanie v útočnom pásme, ktoré aj získate vo svoj prospech.

Napriek tomu však stihnete inkasovať. A nebolo to do prázdnej bránky. Súper získa puk, prešprintuje celé klzisko a skóruje.

Znie to prakticky nereálne, no pre útočníka Toronta Maple Leafs Matthewa Kniesa zrejme jednoduchá úloha. Týmto gólom sa zapíše do kroník zámorskej súťaže.

Bohatstvo v podobe gólov

Stretnutie v Pittsburghu bolo gólovo veľmi plodné. Diváci videli až 11 presných zásahov.

„Tučniaci“ prehrávali 0:2, no sériou troch gólov otočili stav zápasu ešte v prvej tretine. Keď Auston Matthews vyrovnal v 25. minúte, začínalo sa odznova.

Domáci sa opäť dostali do vedenia, no v poslednej minúte druhého dejstva dvakrát inkasovali. Najprv sa presadili John Tavares a potom aj spomínaný Knies.

Hokejový Usain Bolt

Američan získal puk vo vlastnom obrannom pásme, v stredovom kruhu bol len 1,5 sekundy do konca, prešiel do útočného pásma, vystrelil a prekonal Joela Blomqvista.

Čas na obrazovke už dlhšie ukazoval, že sa to nemohlo stihnúť, no videozáznamy a pozorné oči rozhodcov usúdili, že všetko dopadlo v rozmedzí pravidiel – zásah platil. Puk prešiel bránkovou čiarou presne 0,1 sekundy pred koncom tretiny.

Už po desiatich sekundách tretieho dejstva Pittsburgh vyrovnal, no v predlžení sa presadil Wiliam Nylander vo farbách Toronta a získal pre svoj tím dva body.

Pittsburghu sa nedarí

Sidney Crosby zaznamenal tri body za gól a dve asistencie. Jevgenij Malkin nebodoval. Matthews k zásahu pridal aj prihrávku.

V tabuľke Východnej konferencie si lepšie počína Toronto, keď je na druhom mieste. Za vedúcim Washingtonom zaostáva o šesť bodov.

„Tučniaci“ sa krčia na predposlednej priečke, na play off strácajú osem bodov. Do konca základnej časti odohrajú ešte 19 duelov.