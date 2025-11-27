Slováci rozhodli: F&F a Tesco Online Nákupy sú dlhodobo najdôveryhodnejšie značky

Slovenskí zákazníci rozhodli – za najdôveryhodnejšie značky opäť označili Tesco Online Nákupy aj módnu značku reťazca F&F.
Tesco online nakupy tim.jpg
Tím Tesca s ocenením Najdôveryhodnejšia značka 2025: Online Nákupy. Foto: TESCO SR
Vyplýva to z 10. ročníka marketingového programu Dôveryhodné značky, v ktorom spotrebitelia hodnotili najsilnejšie značky. Najväčšiu dôveru Tesco získalo už piaty rok po sebe v kategóriách e-shopy s potravinami a predajcovia odevov.

„Dlhodobú dôveru našich zákazníkov si veľmi vážime a urobíme všetko pre to, aby sme ju nesklamali. Našou snahou je zákazníkom neustále prinášať niečo navyše a zvyšovať im zážitok z nakupovania. Teší nás, že naše značky F&F a Tesco Online Nákupy už piaty rok po sebe obhájili prvenstvo v kategórii e-shopy s potravinami a oblečenie. Zaväzuje nás to ešte viac vylepšovať kvalitu našej ponuky a služieb,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Marketingový program Dôveryhodné značky v spolupráci s agentúrou NielsenIQ už po desiatykrát zisťoval medzi slovenskými spotrebiteľmi, ku ktorým značkám majú najlepší vzťah a ktoré považujú za tie najdôveryhodnejšie. Víťazné značky vyplynuli z najväčšieho panelového prieskumu na Slovensku na vzorke 2 000 slovenských respondentov.

Tesco ff tim m.jpg
Tím Tesca s ocenením Najdôveryhodnejšia značka 2025: módna značka F&F. Foto: TESCO SR

Tesco na Slovensku získalo prvenstvo v týchto kategóriách programu Dôveryhodné značky:

Rast obľúbenosti Tesco Online Nákupov ide ruka v ruke s nárastom dostupnosti tejto služby, ktorú aktuálne môže využívať už 80 % populácie, respektíve je dostupná pre 4,25 milióna potenciálnych zákazníkov. Prostredníctvom služby si kupujúci vyberajú z tisícov kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez dodatočných poplatkov a množstvo jedinečných benefitov.

Značka F&F získala prvenstvo v kategórii predajcovia odevov už piatykrát po sebe, celkovo aj s rokom 2017 zvíťazila u spotrebiteľov šesťkrát. F&F už viac ako 15 rokov ponúka slovenským zákazníkom najnovšie módne trendy pánskeho, dámskeho a detského oblečenia. Patrí medzi obľúbené módne značky a Slováci sa k nej radi vracajú hlavne pre bohatý výber odevov a doplnkov za dostupné ceny.

