Slováci rozhodli, ako Tesco rozdelí 170-tisíc eur lokálnym projektom

Ani dovolenkové obdobie neodradilo Slovákov od hlasovania za nápady na zlepšenie svojho okolia. Zákazníci Tesca po celom Slovensku odovzdali počas júla a augusta 231 lokálnym projektom vyše 3 milióny hlasov!

Hlasovanie v rámci 13. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame v podobe žetónov prebehlo vo všetkých predajniach Tesca od 10. júla do 6. augusta 2023. Zákazníci tak pomohli Tescu rozhodnúť o výške finančnej podpory pre 231 víťazných projektov, ktorým reťazec prerozdelí sumu 170-tisíc eur podľa počtu získaných hlasov. Všetkých 231 víťazných nápadov musí byť zrealizovaných do konca februára budúceho roka. Najviac hlasov v podobe žetónov získali tentoraz projekty z oblasti vzdelávania pre školákov (MŠ, ZŠ) a domovy sociálnych služieb (DSS).

„Slováci si grant Vy rozhodujete, my pomáhame obľúbili, svedčí o tom neuveriteľných 39 miliónov hlasov, ktoré odovzdali za 13 edícií programu. Aj vďaka ich záujmu pribúdajú na Slovensku každý rok projekty, ktoré skrášľujú a spríjemňujú život v komunitách. Od spustenia programu sa podarilo zrealizovať vyše 100 kultúrnych podujatí, zrekonštruovať takmer 60 ihrísk či skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov. Náš záväzok byť dobrým susedom v okolí našich obchodov a podporiť dobré nápady je ešte dôležitejším najmä v aktuálnej náročnej dobe,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca. Celkovo Tesco na podporu komunít v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na Slovensku darovalo už sumu vyše 2 milióny eur, ktoré rozdelilo medzi viac ako 2 500 projektov naprieč všetkými regiónmi.

Najviac aktívni v hlasovaní boli v tejto edícii zákazníci v dvoch hypermarketoch – v Trnave a v Liptovskom Mikuláši. V Liptovskom Mikuláši dokonca padol rekord aktuálnej edície, až 51 258 hlasov, ktoré získal projekt občianskeho združenia Verejnô z Liptovského Mikuláša s názvom Umeano – premenujme spolu umenie na umeano. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre umenie nielen pre profesionálov, no najmä pre začínajúcich kreatívnych ľudí a všetkých, ktorí tvoria umenie.

Z prihlásených nápadov vyberie v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis 231 najlepších projektov. Nápady s najviac žetónmi od zákazníkov podporí Tesco sumou 1 300 eur, na druhom mieste sumou 600 eur a nápady na treťom mieste sumou 300 eur. Tesco tak aj v tejto edícii programu rozdelí medzi 231 projektov takmer 170-tisíc eur.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.

Spolu s množstvom iných projektov sa za 12 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo:

zrealizovať viac ako 100 kultúrnych podujatí

zrekonštruovať takmer 60 ihrísk

zorganizovať približne 200 vzdelávacích aktivít

skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov

uskutočniť vyše 10 detských táborov

podporiť viac ako 20 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá

Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu

Zdroj: Tesco, SR

