Skialpinistka Jagerčíková postúpila na ZOH 2026 do semifinále, Cully a Šiarnik neprešli kvalifikáciou - FOTO

Marianna Jagerčíková bude medzi ženami v druhom semifinále so štartom o 13.05 h.
Slovenská reprezentantka Marianna Jagerčíková (8) v kvalifikácii šprintu skialpinistiek na ZOH 2026 Miláno/Cortina. Bormio, 19. február 2026.
Slovenská reprezentantka Marianna Jagerčíková (8) v kvalifikácii šprintu skialpinistiek na ZOH 2026 Miláno/Cortina. Bormio, 19. február 2026. Foto: SITA/AP.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

V popoludňajšom semifinále šprintu skialpinistov na ZOH 2026 bude mať Slovensko zastúpenie iba medzi ženami. Z kvalifikácie sa ďalej dostala iba Marianna Jagerčíková. Skúsená rodáčka z Brezna skončila v druhej z troch kvalifikačných jázd tretia a nemusela čakať na ďalšie pretekárky, miestenku mala istú.

Medzi ženami bojovala o postup aj Rebeka Cully, no v prvej jazde obsadila poslednú 6. pozíciu a jej čas nebol dostatočne kvalitný na to, aby bola medzi troma lucky looserkami.

Medzi mužmi dopadol rovnako Jakub Šiarnik, v tretej z troch kvalifikačných jázd bol posledný, zo všetkých 18 pretekárov mal najhorší čas.

V semifinále sa predstaví po 12 pretekárov, ktorí budú rozdelení do dvoch jázd. Z oboch pôdu do finále skialpinisti z prvých dvoch priečok, poltucet doplnia aj ďalší dvaja s najlepším časom.

Jagerčíková bude medzi ženami v druhom semifinále so štartom o 13.05 h. Je súperkami budú Nemka Tatjana Pallerová, Francúzka Margot Ravinelová, Švajčiarka Caroline Ulrichová a dve domáce reprezentantky Giulia Muradová aj Alba de Silvestrová. Skialpinizmus má premiéru pod piatimi kruhmi.

