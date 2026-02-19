Skialpinistka Jagerčíková postúpila na ZOH 2026 do semifinále, Cully a Šiarnik neprešli kvalifikáciou - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slováci na olympiáde (program a výsledky - štvrtok 19. február): Jagerčíková, Cully a Šiarnik - FOTO
V popoludňajšom semifinále šprintu skialpinistov na ZOH 2026 bude mať Slovensko zastúpenie iba medzi ženami. Z kvalifikácie sa ďalej dostala iba Marianna Jagerčíková. Skúsená rodáčka z Brezna skončila v druhej z troch kvalifikačných jázd tretia a nemusela čakať na ďalšie pretekárky, miestenku mala istú.
Medzi ženami bojovala o postup aj Rebeka Cully, no v prvej jazde obsadila poslednú 6. pozíciu a jej čas nebol dostatočne kvalitný na to, aby bola medzi troma lucky looserkami.
Medzi mužmi dopadol rovnako Jakub Šiarnik, v tretej z troch kvalifikačných jázd bol posledný, zo všetkých 18 pretekárov mal najhorší čas.
Rivalky, konkurentky či súperky? Všetko ide bokom. Pozrite si krásne fotografie Vlhovej v objatí so Shiffrinovou - FOTO
V semifinále sa predstaví po 12 pretekárov, ktorí budú rozdelení do dvoch jázd. Z oboch pôdu do finále skialpinisti z prvých dvoch priečok, poltucet doplnia aj ďalší dvaja s najlepším časom.
Jagerčíková bude medzi ženami v druhom semifinále so štartom o 13.05 h. Je súperkami budú Nemka Tatjana Pallerová, Francúzka Margot Ravinelová, Švajčiarka Caroline Ulrichová a dve domáce reprezentantky Giulia Muradová aj Alba de Silvestrová. Skialpinizmus má premiéru pod piatimi kruhmi.