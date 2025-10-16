V4 vyzerá byť na umelej ventilácii. Vzkriesi ju Babiš? - KOMENTÁR

Andrej Babiš chce oživiť V4, Robert Fico ju potrebuje, Viktor Orbán ju chce znovu využiť, Donald Tusk o ňu nestojí.
Po víťazstve ANO Andreja Babiša v českých voľbách sa v Prahe aj Bratislave ozvali až euforické hlasy, že to je príležitosť „naštartovať“ Vyšehradskú štvorku (V4).
Robert Fico požiadal Viktora Orbána, aby ako predsedajúci V4 zvolal ešte pred októbrovým summitom Európskej rady 23. 24. októbra stretnutie premiérov k revízii zákazu spaľovacích motorov. Andrej Babiš by rád využil obnovený formát aj na podporu zákazu ETS 2 a na odpor proti migračnému paktu. Na papieri to vyzerá lákavo: štyria stredoeurópski premiéri sa postavia „Bruselu“ obhajujúc „zdravý rozum“, „národné záujmy“ a automobilový priemysel.
Aká je šanca na oživenie V4?
Politická realita regiónu je však dnes iná než pred pár rokmi a šance, že sa V4 podarí oživiť, samit sa uskutoční a prinesie spoločnú pozíciu, sú dosť chatrné. Dôvodov je niekoľko.
Predovšetkým, Andrej Babiš ešte nie je premiérom. Prezident Petr Pavel mu udelí poverenie na zostavenie vlády až začiatkom novembra. Dovtedy vedie českú vládu Petr Fiala, ktorý na rozdiel od Babiša najmä kvôli pozícii SR a Maďarska k ruskej agresii a pomoci Ukrajine veľkým fanúšikom V4 nebol a uprednostňuje skôr regionálny formát Slavkov (Česko-Slovensko-Rakúsko).
Andrej Babiš teda môže zatiaľ na Donalda Tuska pôsobiť iba neoficiálne — cez diplomatické kanály, neformálne rozhovory i verejné odkazy, nie ako rovnocenný partner v exekutívnom rozhodovaní.
Preto sa pred októbrovou Európskou radou dá očakávať skôr symbolické gesto či mediálna iniciatíva — nie plnohodnotný summit V4 so záväzným postojom. Keďže by išlo o prvý premiérsky samit V4 od pražského 27. februára 2024, ktorý sa skončil hádkou, je nelogické zvolávať ho s dosluhujúcim premiérom Petrom Fialom a nie s Andrejom Babišom, ktorý môže prevziať politické záväzky na štyri roky.
Zhoršené poľsko-maďarské vzťahy
Navyše, politicky je eventuálna účasť na takom samite pre Donalda Tuska mimoriadne citlivá záležitosť. Pre poľskú vládu by účasť na stretnutí, ktoré by mohlo vyznieť ako spoločný front proti Bruselu, bola kontraproduktívna. Nad tým všetkým visí ešte vážnejší tieň: hlboké zhoršenie poľsko-maďarských vzťahov.
V júli tohto roku Poľsko odvolalo svojho veľvyslanca z Budapešti — prvýkrát od roku 1990. Vzťahy sa zrútili pre diametrálne rozdielne postoje k ruskej agresii a k pomoci Ukrajine. Z Varšavy zaznieva, že Maďarsko sa „morálne vzdialilo“ od stredoeurópskej solidarity, a že vzťah sa stal „strategicky irelevantným“.
V takejto atmosfére by Tuskova účasť na Orbánom zvolanom summite bola pre poľskú vládu politicky toxická. Z vnútropolitického hľadiska by vyzerala ako flirtovanie s lídrom, ktorý otvorene relativizuje ruské zločiny na Ukrajine. A z európskeho pohľadu by Poľsko oslabilo svoju pozíciu partnera jadra EÚ, ktorý sa snaží obnoviť dôveru v Poľsko po rokoch konfliktov vlády PiS s Európskou úniou.
Rebeli Fico a Orbán
Ficova iniciatíva je pochopiteľná. Ocitol sa v EÚ v izolácii, potrebuje regionálnu oporu pre svoje agendy, v ktorých rozohral konflikty s Európskou komisiou a v Európskej rade. Babiš zasa rád nadviaže na imidž „praktického ochrancu záujmov českého priemyslu“ a rozhodného odporcu Grean Dealu a imigrácie do EÚ.
Orbán hľadá pred parlamentnými voľbami v apríli 2026, ktoré sú pre neho osobne i pre jeho stranu Fidesz priam osudové, spôsob, ako demonštrovať, že V4 ešte žije a že okrem Fica má aj ďalších partnerov. V Budapešti by si rád pripísal zásluhu, že sa mu podarilo obnoviť aspoň kulisy starej regionálnej spolupráce založenej v maďarskom Visegráde 15. februára 1991.
Traja sú by teda už boli istí. No chýba im štvrtý partner. Bez Poľska by sa z toho stal len trojuholník zložený z politikov, z ktorých dvaja v EÚ pôsobia viac ako rebeli, než ako tvorcovia dohôd, a tretí by sa dostal do podozrenia, že sa k nim chystá pridať. A to by sa Babišovi zrejme príliš politicky nehodilo vzhľadom na imidž, ktorý jeho budúcej vláde už teraz vytvárajú koaliční partneri z SPD a Motoristi. Nielen doma, ale aj v zahraničí.
Reštart V4, o ktorom snívajú Andrej Babiš a Robert Fico, je momentálne politicky nerealistický. Rozdelenie regiónu v otázke vojny na Ukrajine, napätie medzi Poľskom a Maďarskom a limitované manévrovacie pole českého víťaza volieb tvoria prekážky, ktoré žiadna PR iniciatíva neprelomí.
Bez bilaterálnych stretnuté poľského premiéra so staronovým českým premiérom Babišom a so slovenským predsedom vlády Ficom, ktoré by poľskej vláde priniesli argumenty na znovu akceptovanie maďarského premiéra ako partnera, podľa môjho názoru sotva príde k stretnutiu V4 na premiérskej úrovni.
Túto moju pochybnosť umocňuje dôležitá otázka, ktorá má aj interpersonálny charakter: Malo by pre Donalda Tuska, ktorý ako predseda Európskej ľudovej strany 18. marca 2021 vylučoval Fidesz z tohto politického zoskupenia kvôli neprijateľnosti jeho európske aj vnútornej politiky, stranícku i osobnú politickú logiku Orbánovi pred rozhodujúcimi voľbami, v ktorých môže prvýkrát od roku 2010 prehrať, pomôcť účasťou na samite premiérov V4 v Budapešti? Mohol by si vnútropoliticky dovoliť potriasať si ruku s Viktorom Orbánom v Budapešti v situácii, keď Poľská republika nemá v Maďarsku od júla veľvyslanca?
Konať sa však bude stretnutie prezidentov V4 v maďarskom Visegráde niekedy na prelome novembra a decembra k otázkam koordinácie dopravných projektov. Pozvanie naň od maďarského prezidenta Tamása Sulyoka už prijali všetci zainteresovaní – český prezident Patra Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki aj slovenský prezident Peter Pellegrini.