Slováci bez Slafkovského či Nemca? NHL hrozí bojkotom olympiády, ak bude ľad v Miláne nebezpečný

Zástupca komisára zámorskej hokejovej NHLBill Daly uviedol, že ak hráči ligy budú považovať kvalitu ľadu na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo za nebezpečnú, tak sa na podujatí nezúčastnia. Daly to povedal po pondelkových stretnutiach predstavenstva profiligy.
Hlavná hokejová aréna v Miláne má byť dokončená až 2. februára, pričom ženský turnaj začne len o tri dni neskôr a mužský, v ktorom sa po prvý raz od roku 2014 predstavia hráči z NHL, odštartuje 11. februára. To ponecháva veľmi málo času na prípravu.
Menšie rozmery klzísk
Daly uviedol, že problémy so stavbou ľadovej plochy nepovažuje za „neprekonateľné“ a NHL posilňuje svoje úsilie, aby pomohla zabezpečiť vhodné podmienky pre hráčov. NHL tiež poskytla odborníkov na ľad a technikov, ktorí budú na mieste aj počas testovacieho podujatia od 9. do 11. januára.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) potvrdila, že rozmery dvoch klzísk v Miláne budú o približne 90 centimetrov kratšie ako štandardné klziská NHL, čo je v rozpore s dohodou, ktorú NHL, NHLPA a IIHF podpísali v júli. Daly priznal, že liga sa o tom dozvedela len minulý týždeň a nie je jasné, ako k tomu došlo.
Napriek tomu sú NHL a NHLPA ochotné túto skutočnosť zatiaľ akceptovať, pričom podľa Dalyho hráči nevidia v menších rozmeroch vážny problém z hľadiska bezpečnosti alebo súťaže. Podobné rozmery mali aj zápasy Global Series vo Švédsku, kde sa čiary posunuli tak, aby chýbajúci ľad bol kompenzovaný v neutrálnej zóne.
Žiadny plán B
Organizátori olympijského turnaja trvajú na tom, že neexistuje záložný plán na presun turnaja, ak ľad nebude pripravený. Daly priznal, že NHL zatiaľ nemá záložný plán, ak by ľad nebol vhodný.
Liga bude počas olympiády pozastavená na dva týždne. Daly nevylúčil možnosť úpravy rozpisu zápasov, ak to bude potrebné, a vyjadril dôveru, že NHL dokáže nájsť riešenia v prípade núdze. „Nepochybujem o tom, že budeme schopní prísť s dobrými riešeniami, ak to bude potrebné,“ skonštatoval Daly.