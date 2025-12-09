Olympijské klziská vyvolali rozruch. Organizátori tvrdia, že je všetko v norme

Medzinárodná hokejová federácia a severoamerické médiá vyjadrili obavy z veľkosti klzísk pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Organizačný výbor zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo v pondelok obhajoval rozmery hokejových klzísk po kritike zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a severoamerických médií pokrývajúcich NHL.

Hokejový turnaj mužov a žien budú hostiť dva štadióny – milánska aréna Santa Giulia a hala Fiera, ktorá sa nachádza v meste Rho na severozápade milánskej metropolitnej oblasti.

Hráči NHL, považovaní za najlepších na svete, sa na olympiáde predstavia prvýkrát od roku 2014. Organizátori potvrdili, že rozmery klzísk budú 60 krát 26 metrov, čo je v súlade s pravidlami IIHF. Rovnaké rozmery boli tiež na ZOH 2022 v Pekingu a podľa pravidiel vyhovujú aj požiadavkám NHL pre Global Series.

„Všetky zainteresované strany, vrátane IIHF, organizačného výboru, NHL, NHLPA, Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a príslušných orgánov, sa zhodujú, že rozdiely v špecifikáciách klzísk sú nepatrné a nemali by ovplyvniť bezpečnosť ani kvalitu hry,“ uviedli organizátori.

Aréna Santa Giulia, ktorá má byť otvorená budúci mesiac po oneskoreniach v stavebných prácach, bude od 9. do 11. januára 2026 hostiť testovacie podujatie so siedmimi zápasmi talianskej ligy a pohára. IIHF zatiaľ nevyjadrila svoj postoj k tejto situácii.

