Slová plné emócií. Guardiola prelomil mlčanie: „Bolí ma zabíjanie nevinných“

Tréner futbalistov anglického klubu Manchester CityPep Guardiola sa opäť verejne postavil za humanitárne témy a vyhlásil, že sa ich nehodlá vzdať, pretože ho hlboko zasahuje utrpenie obetí ozbrojených konfliktov po celom svete. Päťdesiatpäťročný Španiel vynechal predzápasovú tlačovú konferenciu pred víkendovou remízou na pôde Tottenhamu Hotspur po tom, čo v Barcelone vystúpil na charitatívnom podujatí na podporu palestínskych detí.
Pred stredajšou odvetou semifinále Ligového pohára proti Newcastlu United bol Guardiola pri rozhovore s novinármi emotívny, keď hovoril o záberoch zabitých a zranených detí z konfliktných oblastí. „Nikdy v dejinách ľudstva sme nemali informácie tak priamo pred očami ako dnes – genocídu v Palestíne, to, čo sa stalo na Ukrajine, to, čo sa stalo v Rusku, to, čo sa deje po celom svete, v Sudáne, všade,“ povedal.
Guardiola zdôraznil, že ide o spoločnú zodpovednosť ľudí bez ohľadu na hranice. „Sú to naše problémy ako ľudských bytostí. Je niekto, kto vidí tieto zábery z celého sveta a nie je tým dotknutý? Dnes to môžeme vidieť. Predtým sme to nemohli,“ pokračoval tréner ManCity.
Španielsky kouč priznal, že utrpenie nevinných v ňom vyvoláva hnev aj bolesť. „Ak by to bola opačná strana, bolelo by ma to. Chcieť ublížiť inej krajine? To ma bolí. Úplne zabiť tisíce nevinných ľudí – to ma bolí,“ vyhlásil.
Guardiola zdôraznil, že jeho postoj nie je politický ani stranícky, ale čisto ľudský. „Keď niekto musí utekať zo svojej krajiny, ísť na more a nastúpiť na čln, aby ho zachránili – nepýtajte sa, či má pravdu alebo nie, zachráňte ho. Ide o ľudskú bytosť,“ povedal. Podľa neho je ochrana ľudského života tou najzákladnejšou hodnotou kdekoľvek na svete.
Na záver vysvetlil, prečo sa mieni ozývať aj naďalej. „S technológiami a pokrokom, ktoré máme, má ľudstvo väčšie možnosti než kedykoľvek predtým. Vieme doletieť na Mesiac, vieme urobiť všetko… A napriek tomu sa naďalej zabíjame. Keď vidím tie obrazy, bolí to,“ zakončil Guardiola s tým, že kdekoľvek bude môcť pomôcť aspoň hlasom, „vždy tam bude“.