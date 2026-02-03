WHO potrebuje na hasenie najhorších kríz v roku 2026 najmenej miliardu dolárov

Peniaze majú pomôcť miliónom ľudí v oblastiach konfliktov a katastrof, organizácia upozorňuje na rastúce potreby a klesajúce financovanie humanitárnej pomoci.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Congo Mpox
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Svet Nezaradené Nezaradené z lokality Svet

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala darcov na poskytnutie jednej miliardy dolárov na riešenie zdravotných kríz v 36 najťažšie postihnutých oblastiach sveta vrátane Pásma Gazy, Sudánu, Haiti a Konžskej demokratickej republiky.

Agentúra OSN odhaduje, že tento rok bude urgentnú humanitárnu pomoc potrebovať 239 miliónov ľudí. Finančné prostriedky majú zabezpečiť fungovanie základných zdravotníckych služieb.

Prístup k starostlivosti

Šéf odboru WHO pre mimoriadne situácie Chikwe Ihekweazu uviedol, že „štvrť miliardy ľudí žije v humanitárnych krízach, ktoré ich pripravujú o najzákladnejšie istoty – bezpečnosť, prístrešie a prístup k zdravotnej starostlivosti“.

Podľa neho v týchto podmienkach prudko rastú zdravotné potreby v dôsledku zranení, šírenia chorôb, podvýživy či neliečených chronických ochorení. „Prístup k zdravotnej starostlivosti sa však zmenšuje,“ varoval.

Trump WHO neuznáva

Požadovaná suma je výrazne nižšia než v minulých rokoch, keďže humanitárne operácie čelia globálnemu nedostatku financií. Spojené štáty, tradične najväčší darca WHO, obmedzili zahraničnú pomoc po nástupe prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zároveň oznámil ročné vystúpenie svojej krajiny z organizácie.

WHO vlani žiadala 1,5 miliardy dolárov, no napokon získala len 900 miliónov. Organizácia preto podľa Ihekweazua prispôsobila svoje požiadavky realistickým možnostiam financovania a v roku 2026 sa chce sústrediť najmä na služby s najväčším dosahom a obmedziť menej efektívne aktivity, aby zachránila čo najviac životov.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Okruhy tém: Choroby Epidémia Pandémia riešenie krízy
Podcast: Správy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk