Slogan „My vás mafii nepredáme“ dostalo OĽaNO z bilbordov a tričiek už aj na hlasovacie lístky. Ako je to možné?

OĽaNO a priatelia dostali svoj predvolebný slogan My vás mafii nepredáme z bilbordov a tričiek aj do zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Národnej rady SR, ktorý bude doručovaný do všetkých domácností.

Uvedený je pri logách politických strán, ktoré tvoria spolu s OĽaNO a priatelia koalíciu. Ministerstvo vnútra pre agentúru SITA potvrdilo, že slogan bude v rovnakej grafickej podobe aj na hlasovacom lístku pre parlamentné voľby.

Grafický znak na hlasovacom lístku

„Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku,“ uviedlo ministerstvo vnútra s vysvetlením, že zákon nešpecifikuje grafické znaky ani logo politickej strany.