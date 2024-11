Šláger v Miláne aj s uzdraveným Lobotkom dopadol nerozhodne, Neapol sa posúva vpred (video+foto)

V nedeľňajšom šlágri najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A 2024/2025 na milánskom San Sire medzi miestnym Interom a SSC Neapol sa mužstvá rozišli po remíze 1:1.

To iba podčiarklo doterajšiu vyrovnanosť súťaže, minimálne na prvých priečkach tabuľky.

Nepremenil penaltu

Obhajca „scudetta“ v Serie A doma prehrával s Neapolčanmi po zásahu Scotta McTominaya z 23. minúty. Inter však krátko prestávkou skóroval na 1:1 zásluhou Hakana Calhanoglua.

Turecký legionár mohol byť postavou stretnutia, ale v druhom polčase nepremenil pokutový kop. Bolo to v čase, keď už bol na trávniku i Stanislav Lobotka.

Slovenský defenzívny záložník hral prvýkrát po zranení z októbrového reprezentačného zrazu, v Miláne naskočil do hry v 60. minúte.

Conte vidí pokrok v hre Neapola

„Povedal som, že na San Sire nebudeme vyzerať ako sparingpartneri, a tak sa aj stalo. Proti najsilnejšiemu tímu v Taliansku sme to zvládali po celom ihrisku. Som spokojný, pretože pokračujeme v napredovaní a posúvame sa vyššie. Sme spolu štyri mesiace a vidím pokrok v porovnaní s tímami, ktoré majú roky tých istých trénerov. Verím, že sme na správnej ceste,“ povedal tréner hostí Antonio Conte.

Neapolčania sa vďaka remíze udržali na líderskej pozícii. Na konte majú 26 bodov a za nimi je to poriadne natlačené. Nasleduje 25-bodová štvorica tímov Atalanta Bergamo, AC Fiorentina, Inter Miláno a Lazio Rím, na 6. priečke figuruje Juventus Turín s 24 bodmi.

Inzaghi nechcel mužstvo rozhodiť striedaniami

Po dueli v Miláne bol s výkonom zverencov spokojný aj kouč Interu Simone Inzaghi, akurát sa mu na rozdiel od náprotivka Conteho málil získaný bod.

„Ak dnes existovalo mužstvo, ktoré si zaslúžilo vyhrať, tak sme to boli my. V prvom polčase sme však inkasovali zo štandardky, pri ktorej sme si mohli počínať lepšie. V druhom polčase som už ani nechcel striedať, pretože sme boli solídni a hrali sme veľmi dobre. Bude to vyrovnaná sezóna v Serie A, ale videl som dnes skvelý Inter. Po posledných dvoch zápasoch som plný sebavedomia,“ skonštatoval na klubovom webe Inzaghi.