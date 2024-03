Slafkovský vyrovnal tínedžerský rekord v Canadiens, bodoval aj Nemec (video)

V nedeľňajších dueloch zámorskej hokejovej NHL zasiahol do diania až poltucet Slovákov. Dvaja z nich aj bodovali a len dvaja odchádzali zo zápasov s prehrami. Asistenciami sa prezentovali mladíci Juraj Slafkovský a Šimon Nemec.

Draftová jednotka z leta 2022 sa gólovou prihrávkou podieľala na triumfe Montrealu Canadiens 5:1 na ľade Seattlu Kraken, za ktorý vyšiel bodovo naprázdno skúsenejší Tomáš Tatar. Obranca Nemec raz asistoval pri hladkom víťazstve New Jersey Devils 4:0 na štadióne New Yorku Islanders.

Najdôležitejší moment zápasu

Najvyťaženejším slovenským hráčom bol bek Erik Černák, ktorého tím Tampa Bay Lightning triumfoval 3:2 po predĺžení v Anaheime nad Ducks. „Blesky“ sa v úvode druhej časti ubránili početnej výhode domácich o dvoch korčuliarov a potom otočili z 0:1 na 2:1.

„Povedal by som, že to bol ten najdôležitejší moment zápasu. Hlavne, keď ubránite oslabenie troch proti piatim, to tímu trochu dodá momentum a trocha života, hlavne, keď hráte druhý zápas za dva dni. Bol to pre nás veľký moment a som rád, že sme to ubránili,“ povedal Černák podľa webu slovaknhl.sk. Košický rodák strávil na ľade 21:57 min a mal dve strely na bránku.

Získali veľa bodov

Tampa Bay aktuálne ťahá šnúru siedmich stretnutí s minimálne bodom, v Anaheime ukončila sériu šiestich zápasov u súperov.

„Povedal by som, že tento výjazd bol obrovský. Získali sme veľa bodov a prehrali sme len jeden zápas. Nemohli by sme byť spokojnejší s výsledkami a už v tom len musíme pokračovať aj doma,“ dodal slovenský obranca.

Hráčom Lightning aktuálne patrí 4. priečka v tabuľke Atlantickej divízie a vo Východnej konferencii sú prví v boji o voľnú kartu do play-off.

Slafkovský opäť bodoval

Takmer 20 minút absolvoval aj ďalší zadák Martin Fehérváry, ktorý si pripísal jeden plusový bod pri triumfe Washingtonu Capitals 3:0 doma nad Winnipegom Jets.

Juraj Slafkovský bodoval už v siedmom súboji Habs bez prerušenia (2+6), v tejto sezóne nazbieral už 39 bodov (15+24) a v historických štatistikách klubu sa vyrovnal Mariovi Tremblaymu v produktivite hráča mladšieho ako 20 rokov v jednej sezóne. Okrúhlu dvadsiatku oslávi Slafkovský v sobotu 30. marca.

Šimon Nemec síce na ľade strávil menej ako 15 minút, no okrem asistencie si pripísal aj dva plusové body, jednu strelu na bránku a dve trestné minúty. Na trestnej lavici bol v nedeľu aj Slafkovský, ktorý mal tiež jednu strelu na bránku a jeden plusový bod.

Prehry Pospíšila a Tatara

Okrem spomenutého Tatara v nedeľu okúsil trpkosť prehry aj útočník Martin Pospíšil, jeho klubu Calgary Flames doma nestačil na Buffalo Sabres a podľahol mu 1:4. Obaja spomenutí slovenskí hokejisti odohrali menej ako 15 minút. Tatar mal tri strely na bránku, Pospíšil jednu.

Zaujímavosťou nedele bola efektivita hráčov Floridy, Panthers na triumf 4:1 na ľade Philadelphie Flyers potrebovali iba 15 striel na bránku.