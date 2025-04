Slafkovský sa priblížil asistenciou k svojmu bodovému rekordu v NHL. Pospíšil si ho už vylepšil - VIDEO

Montreal Canadiens si mohol víťazstvom v riadnom hracom čase vybojovať miestenku do play-off a priblížiť sa Ottawe Senators na rozdiel jedného bodu v boji o prvú divokú kartu.

Habs majú aktuálne v rukách druhú divokú kartu, šesť bodov pred Columbusom Blue Jackets a New Yorkom Rangers s veľkou šancou na postup do vyraďovacej časti v ostávajúcich troch stretnutiach.

Vylepší si vlastný rekord?

V derby viedli „senátori“ 3:0 aj 4:1. Potom prišiel čas Juraja Slafkovského, keď nahral Nickovi Suzukimu, ktorý nemal problém poslať puk do siete.

Pre Slováka to bol už 49. bod v sezóne. Do štatistík sa zapísal po troch dueloch.

V zostávajúcich súbojoch si môže vylepšiť rekordný zápis z minulej sezóny, keď dokopy nazbieral 50 bodov.

„Musíme hrať už od začiatku. Nemôžeme sa stále vracať. Nie je to žiadne tlačidlo paniky, ale určite je to niečo, čomu sa musíme postaviť sa čelom,“ povedal útočník Canadiens Cole Caufield pre web nhl.com.

Narážal na to, že prehrávali už po 28 sekundách hry a do piatej minúty to už bolo rozdielom dvoch zásahov.

Zaujímavosťou je, že každý zo šiestich obrancov Ottawy dosiahol asistenciu vo víťaznom meraní síl. Patrí im šiesta priečka vo Východnej konferencii a istota play-off.

Montreal oň musí zabojovať vo zvyšných zápasoch – stretne sa postupne s Torontom, Chicagom a Carolinou.

Priblížili sa

Calgary Flames sa výhrou nad Minnesotou Wild priblížilo práve svojmu súperovi, ale aj St. Louis Blues na rozdiel troch bodov v boji o divokú kartu do play-off v Západnej konferencii.

Obaja protivníci však majú odohraný o jeden zápas viac.

„Plamene“ viedli už 4:0, keď konečne dovolili súperovi dvakrát skórovať a uzavrieť tým výsledok stretnutia.

Rekordný Pospíšil

Štatistiky si asistenciou vylepšil aj Martin Pospíšil, pre ktorého to bol 25. bod v sezóne. Dovtedy sedem zápasov bodovo mlčal. Ide o jeho rekord v NHL kariére. Minulú sezónu nazbieral o bod menej.

Calgary sa môže stať len druhým tímom v histórii NHL, ktorý v posledných štyroch zápasoch prekoná päťbodovú stratu a kvalifikuje sa do play-off.

Pred sebou má domáce zápasy proti San Jose i Vegas a duel v Los Angeles proti „kráľom“.