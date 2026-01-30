Slafkovského 20. gól v sezóne! Montreal prevalcoval lídra NHL 7 gólmi - VIDEO

Juraj Slafkovský sa v NHL pripomenul gólom aj asistenciou proti Coloradu a má už 43 bodov.
HOKEJ NHL: Montreal - Colorado
Radsotné klbko hráčov Montrealu Canadiens po góle Juraja Slafkovského. Montreal zdolal Colorado 7:3 a slovenský útočník k tomu prispel gólom aj asistenciou. Foto: SITA/AP
Štyri zápasy bez gólu a len s jednou asistenciou Juraj Slafkovský rázne ukončil dvoma bodmi v súboji proti Coloradu.

Draftová jednotka NHL spred štyroch rokov sa podieľala na vysokom víťazstve Montrealu (7:3) nad tabuľkovým lídrom gólom aj asistenciou a vyhlásili ju za tretiu hviezdu zápasu.

Druhýkrát 20 gólov

Dvadsaťjedenročný Košičan sa vo svojej štvrtej sezóne v profilige druhýkrát dostal na hranicu 20 gólov a spoločne s 23 asistenciami má 43 bodov. A to zatiaľ odohral iba 54 zápasov.

„Mali sme skvelý štart, nakopli sme to od prvého striedania. Dostávali sme sa do ich pásmu, tvorili sme hru a strelili sme gól v presilovke a potom aj v oslabení. Dosiahli sme veľké víťazstvo, ale naša koncentrácia už musí smerovať k sobotňajšiemu zápasu proti Buffalu,“ povedal Slafkovský vo videorozhovore na webe Canadiens.

Rýchly gól

Montreal strelil prvý gól už po 56 sekundách, keď súhru Slafkovského s Lanom Hutsonom využil ďalší obranca Noah Dobson na svoj desiaty gól sezóny. Krátko na to síce Brock Nelson vyrovnal na 1:1, ale potom prišli veľké chvíle kapitána Montrealu.

Skvelý Suzuki

Nick Suzuki najprv v presilovke a potom z nájazdu v oslabení zvýšil na 3:1 pre Canadiens. Jeho dva góly boli od seba vzdialené iba 102 sekúnd, neskôr pridal aj jednu asistenciu. Suzuki má z ostatných siedmich zápasov 12 bodov za 4 góly a 8 asistencií a celkovo v sezóne sa dostal na úctyhodných 62 bodov.

„Je skvelé, že sme sezónnu bilanciu proti Coloradu vyrovnali na 1:1. Je to fajn pocit. Rovnako naša hra v tomto zápase sa mi páčila. Boli sme za ňu odmenení,“ uviedol Suzuki, ktorý nepriamo spomenul novembrovú prehru z Denveru 2:7, na webe NHL.

Tri minúty pred koncom druhej tretiny Montreal viedol už 5:1. Neskôr síce hostia, ktorí nastúpili v retrodresoch z éry tímu Québec Nordiques, znížili na 3:5, ale góly Alexandra Carriera a Juraja Slafkovského z prvej polovice tretej tretiny definitívne rozhodli o víťazovi zápasu.

46 hráčov

Slafkovský profitoval z odrazeného puku jedným z obrancov Colorada a stačilo mu len zasunúť puk do odkrytej bránky. Slovenský krídelník sa zaradil do skupiny 46 hráčov v tejto sezóne NHL, ktorí majú na konte aspoň 20 strelených gólov. Tých s 30 gólmi a viac je iba osem na čele s 38-gólovým Nathanom MacKinnonom, ktorý proti Montrealu svoje bodové štatistiky nerozšíril.

Veľký podiel na triumfe nad Coloradom má aj český brankár Montrealu Jakub Dobeš, ktorý predviedol 26 zákrokov. Pripísal si 17. víťazstvo v sezóne.

„Tieto posledné dve víťazstvá sú skvelé pre neho aj celý tím. Pracuje veľmi tvrdo a ukázal, že sa cíti veľmi dobre,“ povedal Slafkovský na adresu Dobeša.

