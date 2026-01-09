Slafkovský predviedol desiaty viacbodový zápas v sezóne. Montreal pokoril obhajcu Floridu - VIDEO

Juraj Slafkovský si pripísal gól aj asistenciu a prispel k triumfu Montrealu nad Floridou 6:2.
HOKEJ NHL: Montreal - Florida
Hokejisti Montrealu Canadiens oslavujú hetrik Alexandra Texiera a víťazstvo nad Floridou Panthers. Vpravo slovenský útočník Juraj Slafkovský. Foto: SITA/AP
Kanada Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Kanada

Forma hokejistov Montrealu v novom roku graduje. Aktuálne dosiahli tretie víťazstvo za sebou.

Zverenci trénera Martina St. Louisa zvíťazili nad obhajcom víťazstva v Stanleyho pohári Floridou 6:2 a posunuli sa na čelo Atlantickej divízie a zároveň druhé miesto vo Východnej konferencii NHL.

Parádnu formu má naďalej Juraj Slafkovský. Líder druhého útoku Canadiens prispel k hladkému triumfu nad Floridou gólom a asistenciou a pripísal si desiaty viacbodový zápas v sezóne. Devätkrát bol produktívny za dva body a raz za tri body.

Priemer 0,84 bodu na zápas

Celkovo má 21-ročný košický rodák v 44 zápasoch na konte 35 bodov (16+19), čo dáva skvelý priemer 0,84 bodu na zápas. V súboji proti Panthers sa zaskvel aj jeho spoluhráč z útoku Oliver Kapanen, ktorý si pripísal gól a dve asistencie, ale najmä Francúz Alexandre Texier.

Po prvom trojbodovom zápase v kariére v NHL proti Calgary o deň neskôr ešte vyšperkoval svoj výkon hetrikom gólov a stal sa prvou hviezdou zápasu. Zároveň sa stal druhým francúzskym hokejistom v histórii NHL s hetrikom. Tým prvým bol Antoine Roussel a dosiahol ho v drese Dallasu 18. februára 2017.

Sebavedomý Texier

„Ani neviem, či som prekvapený. Sebavedomie mi nechýbalo ani predtým, góly však prišli až teraz. Či sa vám darí alebo nie, stále treba byť koncentrovaný na to, čo chcete hrať a po takýchto výsledkoch zostať nohami na zemi,“ uviedol Alexandre Texier podľa webu NHL.

„Máme za sebou asi najlepšie dva zápasy v priebehu dvoch dní. Ujali sme sa vedenia a potom sme sa držali herného plánu. Výborne sme prepínali hru z obrany do útoku a dosiahli veľké víťazstvo proti divíznemu rivalovi,“ vyhlásil kapitán Montrealu Nick Suzuki.

