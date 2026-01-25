Dalibor Dvorský skóroval v zápase aj v nájazdoch, ale St. Louis bralo len bod - VIDEO

Sedemnásť dní pred prvým vystúpením Slovákov na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne útočník Dalibor Dvorský naberá solídnu streleckú formu.
V drese St. Louis v NHL skóroval v druhom zápase za sebou, čo sa mu podarilo vôbec po prvý raz. Slovenský mladík v domácom súboji proti Los Angeles strelil gól aj v samostatných nájazdoch, ale jeho tím napriek tomu prehral 4:5.
Skvelá robota
Dvorský nastúpil v útoku s rovnako 20-ročným Švédom Ottom Stenbergom (a Kanaďanom Mathieuom) Josephom) a práve ich spolupráca viedla v 23. min k prvému gólu St. Louis.
Dvorský ukážkovo vybojoval puk ešte v obrannom pásme, potom rýchlo prekorčuľoval do útočného, aby dosiahol na prihrávku od Stenberga a z ideálneho miesta medzi kruhmi nedal šancu brankárovi Kings Darcymu Kuemperovi.
Parádny nájazd
Neskôr sa zápas za stavu 4:4 posunul do predĺženia, v ktorom mal Dvorský šancu rozhodnúť, ale nebol úspešný. V nájazdoch potom zvolenský rodák strelil jediný gól svojho tímu, keď bekhendovým blafákom „vycvičil“ Kuempera. Na druhej strane však uspeli Adrian Kempe a Trevor Moore a extra bod zo zápasu brali hráči Los Angeles.
Ofenzíva sa zlepšila
„Súper začal zápas oveľa lepšie, prvých 10 minút sa mi naša hra nepáčila. Postupne sme však zlepšili korčuľovanie, od druhej tretiny sme začali vyhrávať aj osobné súboje a v ofenzíve nastala pozitívna zmena. Škoda, že sme zápas nevyhrali po Dvorského úniku v predĺžení. To by bolo pekné zavŕšenie solídneho výkonu nášho tímu. V obrane sú niektoré veci, ktoré musíme znova napraviť. Nemôžete byť šťastní, keď dostaneme štyri góly,“ uviedol tréner St. Louis Jim Montgomery podľa webu NHL.
Štvrtý najprpoduktívnejší
Dvorský odohral takmer 18 minút a okrem deviateho gólu v sezóne si pripísal aj blok, bodyček a dva plusové body. V druhej tretine mal aj dvojminútový trest za držanie.
Dalibor Dvorský je s 13 bodmi (9+4) štvrtý najproduktívnejší Slovák v aktuálnej sezóne NHL. Prvý je 41-bodový Juraj Slafkovský, nasledujú obrancovia Šimon Nemec (20) a Martin Fehérváry (19).