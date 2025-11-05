Slafkovský bodoval vo štvrtom zápase za sebou. Montreal otočil z 0:3, ale nezvíťazil - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zbiera v novej sezóne NHL najmä góly, ale tentoraz pridal asistenciu.
Keď v 36. min posunul puk na Ivana Demidova a ten s prehľadom prekonal Dana Vladařa, Montreal viedol nad Philadelphiou 4:3. Canadiens vtedy dovŕšili parádny obrat, keďže po ôsmich minútach zápasu prehrávali 0:3.
Padli v nájazdoch
Otočka Montrealu však nebola víťazná. Nikita Grebenkin v polovici tretej tretiny vyrovnal na 4:4, predĺženie nerozhodlo a v nájazdoch Trevor Zegras rozhodol o druhom bode pre Philadelphiu. V drese Montrealu strelil Kirby Dach dva góly, ale jeden presilovkový pridal aj Nick Suzuki.
Znamená to, že kapitán Canadiens vylepšil svoju bodovú sériu na 12 zápasov, počas ktorej nazbieral 19 bodov za 3 góly a 16 asistencií.
13 zápasov = 8 bodov
Slafkovský bodoval vo štvrtom zápase za sebou, aj vďaka tomu je po 13 stretnutiach sezóny na ôsmich bodoch za 6 gólov a 2 asistencie. V zápase proti Flyers okrem asistencie pridal jednu strelu na bránku 2 trestné minúty za hrubosť voči Garnetovi Hathawayovi v druhej tretine. Bol to obojstranný trest.
Montreal je napriek prehre najlepší vo Východnej konferencii a druhý v celej NHL o dva body za Coloradom.
Detaily hry
„Za prvú tretinu sme sa mohli nenávidieť. Vieme však, akú odolnosť a súdržnosť sme si vytvorili v šatni, a tak sme išli do toho. Chcelo to len vrátiť sa k detailom v hre a začať hrať s nimi,“ vyhlásil útočník Kirby Dach na webe NHL.
Bojoval a zlepšil sa
Brankár Sam Montembeault síce dostal tri góly z úvodných šiestich striel, ale potom sa chytil a s 38 zákrokmi napokon odchytal dobrý zápas.
„Vďaka Montembeaultovi sme získali bod. Jeho odhodlanie pocítili celé mužstvo. Nie je nič príjemné dostať na začiatku tri góly, ale on vytrvalo bojoval a prinieslo to úžitok,“ uviedol obranca Lane Hutson, autor dvoch asistencií.
Hutson neodohral ešte ani 100 zápasov v NHL, ale na konte má už 74 asistencií. Je to tretí najvyšší počet v celej histórii profiligy pred dosiahnutím stovky zápasov. Viac ich mali iba Mark Howe (78) a Sergej Zubov (75).