Tavares na méte 500 gólov. Matthews hovorí o profíkovi telom aj dušou

Už takmer 50 hokejistov sa môže pochváliť tým, že v NHL strelilo minimálne 500 gólov. Hráčom s poradovým číslom 49 s týmto významným míľnikom je John Tavares.
Skúsený Kanaďan v službách Toronta skóroval v zápase proti Columbusu, ale prehre svojho tímu 3:6 v Nationwide Arene nezabránil.
„Momentálne prevažuje sklamanie z prehry, lebo hrám hokej pre tím a všetko je o tímových víťazstvách. Samozrejme, v najbližšom čase si ten gólový míľnik uvedomím a začnem si ho viac vážiť,“ uviedol John Tavares podľa webu NHL.
Tridsaťpäťročný center má na konte 1 128 bodov (500 gólov + 628 asistencií) v 1 194 zápasoch základnej časti NHL za tímy Toronto Maple Leafs a New York Islanders.
Do konca kariéry
Od podpísania sedemročnej zmluvy na 77 miliónov dolárov ako voľný hráč 1. júla 2018 strelil v 526 zápasoch základnej časti za Toronto 228 gólov. Tento rok v júni podpísal štvorročnú zmluvu na 17,52 milióna dolárov, čo znamená, že prakticky do konca kariéry zostane v Toronte.
„Vložil som do toho veľa úsilia a získal veľa podpory od mnohých ľudí, najmä od mojich spoluhráčov, trénerov a ľudí, ktorí sú mi blízki vrátane rodiny. Všetkým veľmi pekne ďakujem,“ dodal Tavares.
Profík telom aj dušou
„Johnny je taký skvelý človek a hráč, že by som o ňom a jeho pozitívnych stránkach musel hovoriť veľmi dlho. Je to profík telom aj dušou. Už len jeho príchod do kabíny vzbudzuje v nás ostatných veľký rešpekt. Klobúk dolu pred ním, ako sa stará o seba aj o nás ostatných,“ vyslovil sa útočník Toronta Auston Matthews, ktorý prevzal kapitánsku pásku v tíme práve od Tavaresa.
Tavaresa si vybrali NY Islanders ako jednotku v drafte v roku 2009. V drese New Yorku strelil 272 gólov, ďalších 228 pridal ako hráč Toronta. Jeho kariérne maximum v počte gólov v jednej sezóne je 47.
V klube s Gretzkym a Messierom
Dosiahol ho v sezóne 2018/19, jeho prvej v drese Toronta. Ešte jedna štatistika v súvislosti s hráčom s poľskými a portugalskými predkami je zaujímavá. Iba nedávno 18. októbra sa stal štvrtým hráčom histórie NHL, ktorý dosiahol minimálne 500 bodov vo viacerých kluboch.
Pred Tavaresom sa to podarilo Wayneovi Gretzkeému (Edmonton/Los Angeles), Markovi Messierovi (Edmonton/NY Rangers), Ronovi Francisovi (Hartford/Carolina/Pittsburgh).