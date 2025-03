Skvelý víkend pre Meillarda. Ovládol obrovský slalom i slalom, udržal si tak šancu na malý glóbus - VIDEO

Švajčiar Loic Meillard vyhral v nórskom Hafjelli okrem obrovského slalomu aj ten „obyčajný“. Cez víkend si tak pripísal famózne „double“.

Druhé miesto patrilo domácemu Atlemu Lieovi McGrathovi so stratou 21 stotín sekundy. Tretí skončil Brazílčan Lucas Braathen Pinheiro (+0,47 s).

Štvrtá aj piata pozícia patrila Nórom – Timon Haugan stratil 53 stotín sekundy a Henrik Kristofferesen zase zaostal o 0,65 sekundy, píše agentúra AFP.

Meillard si udržal nervy a zaznamenal šieste víťazstvo vo Svetovom pohári (SP). Zavŕšil tak veľmi úspešný pretekársky víkend.

„Pre technických lyžiarov je snom vyhrať oba dni a stalo sa to tento víkend, je to úžasné. Moja slalomová forma je celkom dobrá,“ povedal po pretekoch.

Kristoffersen vedie poradie slalomu so ziskom 612 bodov. Má o 47 viac ako Meillard a až o 86 bodov vedie pred Clémentom Noelom.

V tejto sezóne sa bude konať ešte jeden slalom na budúci týždeň vo finále SP v Sun Valley v Spojených štátoch amerických.

Boj o krištáľový glóbus tejto disciplíny je tak stále otvorený.

„Bola to skvelá sezóna v slalome, ale do konca sú ešte jedny preteky. Stále je tam šanca, takže Kristoffersen musí trochu zlyhať a ja musím urobiť niečo celkom špeciálne ako dnes,“ doplnil Meillard podľa agentúry AFP s tým, že to bude ešte pekný boj až do konca.