Svetový šampionát v lyžovaní vyvrcholil mužským slalomom. Prekvapivo ho ovládol Švajčiar Meillard - VIDEO

Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Saalbachu sa definitívne skončili. Na programe bol už len mužský slalom.

Úspešní Švajčiari

Najlepšie ho zvládol Švajčiar Loic Meillard. Išlo o jeho prvý slalomový triumf na svetovom šampionáte. Za sebou nechal Nóra Atleho Liea McGratha o 0,26 sekundy a Nemca Linusa Strassera (+0,52s).

Helvét už predtým získal zlato v tímovej kombinácii s tímovým kolegom Franjom Von Allmenom, pripomenula agentúra AFP. Z 11 titulov, o ktoré sa v Saalbachu bojovalo, získalo Švajčiarsko päť, čo znamená 13 z 33 ponúkaných medailí.

„Som šťastný, ťažko to vyjadriť slovami, bol to bláznivý týždeň. V cieli som bol nervózny – bolo to zlato, je to perfektné,“ povedal Meillard.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nešťastný špicar

Víťaz prvého kola a olympijský šampión z Pekingu 2022 Francúz Clément Noel nezvládol svoju druhú jazdu, keď chytil „špicar“ a z pretekov musel odstúpiť.

Noel štartoval s náskokom 0,19 sekundy, ktorý okamžite klesol do červených čísiel. Neskôr sa mu stal spomínaný incident a napokon súťaž nedokončil. Tvár si skryl rukami, bol nesmierne sklamaný.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Štvrté miesto obsadil Rakúšan Manuel Feller (+0,79s) a najlepšiu päticu uzavrel Nór Timon Haugan so stratou 0,89 sekundy.

Zvyšní pretekári stratili vyše sekundu a pol na víťazného Meillarda.