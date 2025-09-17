Dve Slovenky pobežia v stredu v semifinále na 400 m prekážok. Zapletalová s reálnou finálovou ambíciou

Streda na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu poskytne nezvyčajný jav – dve Slovenky v semifinále rovnakej disciplíny na svetovom šampionáte.
Emma Zapletalová pobeží v úvodnom semifinále 400 m prekážok o 14.03 h SELČ, Daniela Ledecká v treťom o 14.19 h SELČ.
Minimálne prvá z nich má reálnu šancu postúpiť aj do osemčlenného finále. Dostanú sa tam po dve najlepšie zo všetkých troch semifinále a ďalšie dve s najlepším časom.
„Ani jedna Slovenka nebude v tejto fáze čeliť holandskej obhajkyni zlata z predvlaňajšej Budapešti Femke Bolovej. Zapletalová v piatej dráhe nastúpi s tretím najlepším osobným rekordom (augustových 53,18 z DL v Zürichu) po Američanke Jasmine Jonesovej (52,29) a Bahrajňanke Kemi Adekoyovej (53,09) a s navlas rovnakým tohtosezónnym maximom so spomenutou Jonesovou. Ledecká bude mať dráhu číslo 4 a papierovo by nemala stačiť na žiadnu súperku podľa kariérneho top výkonu ani najlepšieho času v roku 2025,“ informoval Slovenský atletický zväz na svojom fejsbukovom profile.
Finále tejto disciplíny je na programe v piatok 19. septembra o 14.27 h SELČ.