Mokošová opäť najlepšou na Slovensku. Kariéru zatiaľ nekončí - FOTO, VIDEO

Aj za roku 2024 sa stala najlepšou slovenskou gymnastkou Barbora Mokošová. Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka ovládla anketu Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) napriek tomu, že sa jej nepodarilo prebojovať sa na olympijské hry do Paríža 2024.

V minulosti sa predstavila pod piatimi kruhmi v Riu de Janeiro 2016 aj Tokiu 2021.

„Ako sa hovorí, asi zrejem ako víno. Počula som to už veľakrát. Každý rok je ťažší, ale krajší. Úplne inak si to cvičenie užívam ako pred pár rokmi. Je to už pre mňa úplne o niečom inom,“ povedala Mokošová priamo na pódiu, keď si preberala ďalšiu cenu.

Napriek tomu, že sa vlani nedostala na OH, rozhodla sa pokračovať v kariére.

„Či tu budem ešte aj v ďalších rokoch, to je veľmi otvorená otázka. Ďakujem federácii za to, že ma ešte podrží. Verím, že ešte ukážem niečo, čo je vo mne. A aj mladšiu generáciu nemotivujem,“ doplnila.

SGF počas aktuálneho týždňa bilancovala a oceňovala svojich športovcov. V športovej gymnastike medzi mužmi získal cenu Volodymyr Otreško. Osobnosťou roka je niekdajší reprezentant Ľuboš Rupčík a cenu za rozvoj gymnastiky dostala Emília Fialová.

Medzi seniorkami v modernej gymnastike ocenili Terezu Šaranovú, v športovom aerobiku Alenu Učňovú, v športovej akrobacii dvojicu Nelly Osvaldová, Sára Kiššová, v skokoch na trampolíne Tamaru Ustohalovú. Za parkúr bral cenu Esteban Malaga.

„Je mojou víziou dať dohromady jednu gymnastickú rodinu. Vykročili sme správnou nohou,“ zhodnotil na záver prezident SGF Ľuboš Vilček.