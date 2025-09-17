Európa v pohybe, Slovensko na nohách. 10. ročník Európskeho týždňa športu štartuje čoskoro

Od 23. do 30. septembra 2025 sa uskutoční jubilejný 10. ročník celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie – Európsky týždeň športu (ETŠ). Slovenské mestá, obce, školy, škôlky, ale aj organizácie zo súkromného sektoru usporiadajú desiatky športových aktivít, ktoré spája hlavné motto #BeActive. Do kampane sa zapoja známi športovci, množstvo škôl, komunít aj nadšencov aktívneho životného štýlu.
Pohyb patrí každému
Európsky týždeň športu je výzvou pre všetkých – nezáleží na veku, výkonnosti ani skúsenostiach. Hýbať sa môže každý. „Chceme, aby ľudia objavili radosť z pohybu bez ohľadu na to, či športujú denne alebo len občas. Je dôležité, aby sme si našli čas na seba, na svoje zdravie a na komunitu, ktorá nás podporuje,“ hovorí Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra (NŠC), ktoré je koordinátorom podujatia na Slovensku.
#BeActive night: Športová oslava v Ružinove
Hlavným podujatím bude už tradične #BeActive night, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. septembra 2025 od 15:00 do 19:00 v bratislavskom parku Alfréda Wetzlera v Ružinove. Návštevníkov čaká nabitý program, súťaže o zaujímavé ceny a príležitosť osobne sa stretnúť so športovými hviezdami. „#BeActive night bude plná energie, inšpirácie a zábavy. Pripravené sú pestré aktivity pre všetky vekové kategórie. Známi športovci záujemcov prevedú rôznymi športovými disciplínami. Každý si príde na svoje,“ pozýva verejnosť Laura Frličková, ambasádorka Európskeho týždňa športu 2025.
Športujeme aj v školách
ETŠ nezabúda ani na najmladších. V rámci iniciatívy #BeActive School sa do aktivít zapájajú materské a základné školy po celom Slovensku. „Je dôležité pestovať pozitívny vzťah k pohybu už od útleho veku. Deti, ktoré zvyknú športovať, si zdravý životný štýl pravdepodobne zachovajú aj v dospelosti,“ vysvetľuje Juraj Sýkora, vedúci oddelenia projektov v NŠC.
Známi športovci na jednom mieste
Na tohtoročný ETŠ pozývajú verejnosť elitní slovenskí športovci, medzi nimi napríklad atlétka Laura Frličková, gymnastka Barbora Mokošová, či boxer Tomi KID Kovács. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky boxu, gymnastiky, atletiky, veslovania, lukostreľby a čoraz populárnejšieho Nordic Walkingu, ktorý predstaví prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Turaz Okoličány.
Zapojte sa aj vy
Registrácia podujatí v rámci Európskeho týždňa športu je otvorená od 1. septembra do 15. októbra 2025. Všetci organizátori, kluby, školy či športové skupiny môžu pridať svoje aktivity cez registračný formulár na stránke www.tyzdensportu.sk.
Informačný servis