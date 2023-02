Skupina Para nahrala titulnú pieseň k filmu Villa Lucia a ohlásila termíny Na ceste Tour 2023

Priateľstvo, vzťahy, súdržnosť, domov a rodina, to všetko sú základné ingrediencie novej skladby skupiny Para, ktorá je zároveň titulnou piesňou k celovečernému filmu Villa Lucia. Novinka sa volá Na ceste a kapela ju naživo predstaví aj na rovnomennom jarnom klubovom turné.

Medzi skupinou Para a režisérom filmu Villa Lucia Michalom Kollárom je dlhoročná priateľská väzba. Okrem toho, že Michal natočil Pare jej úplne prvý videoklip, chodil s Matúšom Vallom aj na rovnakú strednú školu.

„Dlhšiu dobu sa mi ozýval môj kamarát z detstva Michal Kollár, ktorý mi povedal, že robí bratislavskú komédiu s prvkami nostalgie a veľmi by sa mu do nej hodila nejaká naša skladba. Tak som mu poslal pieseň Na ceste, na ktorej sme práve pracovali, a on sa do nej okamžite zamiloval,“ prezradil Matúš Vallo.

„Villa Lucia je prienik žánrového filmu – zlodejskej komédie a generačnej výpovede. A to je práve to, čo ma ťahalo späť k Pare. Niektoré postavy vo filme sú voľne inšpirované mojimi spolužiakmi, kamarátmi a ich/našimi láskami. A k tejto forme spomienky na (bratislavskú) mladosť a prvé city neodmysliteľne patrí skupina Para,“ teší sa zo spolupráce režisér filmu Michal Kollár.

Na novej skladbe podobne ako pri úspešnom songu To okolo nás skupina opäť spolupracovala s Janou Kirschnerovou a zakladajúcim členom Pary Matejom Starkovom. Ten do skladby v štúdiu Birdland Studios nahral aj svoj gitarový part. O text sa postaral Matúš Vallo spoločne s Janou Kirschnerovu.

„Toto som ja, toto je môj vnútorný svet odrážajúci sa v textoch, ktoré napíšem. On sa nemení z roka na rok a niekedy sa nemení ani z albumu na album. Na hlavnej diaľnici našimi životmi sú totiž ľudia, ktorých mám veľmi rád. Sú tam dlhé roky a sú tam dodnes. Sú to rodina a priatelia. A ja som šťastný, že nech som kdekoľvek, môžem sa k nim vždy vrátiť. A to je hlavná téma piesne Na ceste,“ prezradil basgitarista skupiny a spoluautor hudby a textu Matúš Vallo.

„Ku mne sa táto pieseň veľmi hodí. Ja som totiž vkuse niekde na ceste a to nielen so skupinou Para, keď ideme na koncert či do štúdia, ale aj v rámci môjho zamestnania. Najmä v minulosti som chodieval na otočku až do Holandska po sadenice kvetín, ktoré som následne rozvážal a aj stále rozvážam po Slovensku a Čechách. Na ceste trávim väčšinu svojho života,“ teší sa z novej piesne Lasky.

Videoklip k novinke sa nakrúcal v Bratislave. Jeho režisérom je Michal Kollár, ktorý do klipu okrem Laskyho obsadil aj jednu z postáv filmu Villa Lucia, obľúbeného českého herca Zdeňka Godlu.

„Zdeňka som osobne nepoznal. Stretol som sa s ním prvýkrát až na pľaci a aj to len na niekoľko minút. Je to však veľký sympaťák. Ja som točil od rána do večera a celý deň bola extrémna zima. Slnko síce svietilo, ale teplomer ukazoval pod nulu. Vychytali sme ten najchladnejší deň v mesiaci. Ale aj napriek neskutočnej zime, ktorá mi občas bránila sa plne herecky presadiť, to bolo veľmi príjemne nakrúcanie,“ zaspomínal si s úsmevom Lasky.

„Chceli sme nenútené prepojenie videoklipu a filmu. Tak vzniklo intro so Zdeňkom Godlom, ktorý v postave predáva Laskymu hlavnú rekvizitu klipu: taxík, ktorý patrí jeho postave vo filme. Klip ako taký je návrat k jednoduchým a jasným konceptom MTV videí, kde sa pesnička/video organicky prelína s dejom filmu, s ktorým sa spája, a naopak: klip by mohol byť zároveň scénou z filmu,“ doplnil režisér Michal Kollár.

Film Villa Lucia, ktorého titulnú pieseň zložila skupina Para, je komédia s prvkami kriminálky o trojici kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke stále spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy. Okrem spomínaného Zdeňka Godlu sa diváci môžu tešiť na herecké výkony Hany Vagnerovej, Michala Kubovčíka, Juraja Hrčku, Martina Meľa a Vlada Černého. Do slovenských kín vstúpi film 9. marca pod krídlami distribučnej spoločnosti Bontonfilm.

Novú pieseň kapela predstaví aj na jarnom klubovom turné, počas ktorého vystúpi v ôsmich slovenských a jednom českom meste. Koncertný repertoár bude tvoriť prierez hitov vrátane nových skladieb, ktoré Para nahráva na svoj pripravovaný album. Vstupenky na Na ceste Tour 2023 sú k dispozícii v sieti predpredaj.sk.

Para – Na ceste Tour 2023

30.03.2023 – Brno / Fléda

31.03.2023 – Piešťany / Elektrárňa

01.04.2023 – Bytča / Ladovňa

06.04.2023 – Zvolen / DK ŽSR

07.04.2023 – Košice / Tabačka

08.04.2023 – Prešov / Stromoradie

15.04.2023 – Skalica / Orlovňa

21.04.2023 – Banská Bystrica / Urban Spot

22.04.2023 – Trenčín / Piano Club

