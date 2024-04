V športovom SITE: Možno raz bude hrať za Real Madrid, tvrdí Pančík o talentovanom Sauerovi (rozhovor)

Dva a pol mesiaca nás delí od začiatku ME 2024 vo futbale v Nemecku, na ktoré sa pripravuje aj slovenská reprezentácia. Tá odohrala na konci marca dva prípravné zápasy s Rakúskom (0:2) a Nórskom (1:1).

O tom, čo nám ukázali, ale aj o aktuálnej pripravenosti tímu talianskeho trénera Francesca Calzonu, sme sa v novom vydaní relácie V športovom SITE rozprávali s vedúcim futbalového oddelenia Denníka Šport Vladimírom Pančíkom.

„Trénerovi Francescovi Calzonovi vypadlo v marci z rôznych dôvodov až deväť zranených hráčov a to ešte so zraneniami laborovali ďalší dvaja potenciálni reprezentanti, s ktorými v marci kouč nepočítal. Prípravné zápasy s Rakúskom a Nórskom nám ukázali, že sme mužstvo odkázané na aktívny herný prejav. V prvom polčase zápasu s Nórskom sme len vďaka šťastiu a brankárskemu umeniu Mareka Rodáka inkasovali iba jeden gól. Bol to asi najhorší polčas pod taktovkou talianskeho stratéga, pretože hráči prakticky rezignovali na to, čo nás zdobilo v kvalifikácii. Ukázalo sa, že keď necháme hrať súpera, tak máme problém. V precíznej obrane založenej na bránení v bloku jednoznačne nie sme dobrí, pretože na to nemáme zloženie mužstva. My musíme byť tí, ktorí diktujú tempo.“

Najväčší problém

Nielen marcový asociačný termín, ale aj mesiace predtým, ukázali, že slovenskú reprezentáciu tlačí topánka najvýraznejšie na pravom okraji obrany. Dlhoročná stálica Peter Pekarík sa v zápase s Rakúskom zranil a hľadanie ďalšej alternatívy ani pod Calzonom riešenie neprinieslo.

„Pravá strana obrany je náš najväčší problém. Všetká česť Petrovi Pekaríkovi za jeho celoživotný prínos pre slovenskú reprezentáciu a za to, aký pripravený vždy prichádzal na repre zrazy. Lenže teraz sa aj zranil, takže najbližšie príde nie len bez zápasovej praxe, ale aj po zranení. Je to symbol profesionalizmu, ale aktuálna situácia okolo neho vyzerá tak, že na EURO nepríde pripravený. Je preto škoda, že Calzona už v minulosti nevyskúšal viacero alternatív na obsadenie postup pravého obrancu. Michal Tomič ešte úplne nerozumie danému systému, pretože jeho klub hrá v inom systéme. V zápase s Nórskom však rástol. Alternatívnou je aj Norbert Gyömbér. Myslím si, že sa bude do poslednej chvíle rozhodovať o tom, kto vybehne na ME v prvom zápase na tomto poste,“ povedal Pančík.

Bohom pobozkaný hráč

Problém s obsadením stopérskych postov je málo pravdepodobný. Oporný pilier defenzívy Milan Škriniar sa už vrátil po zranení do zostavy PSG. Ľubomír Šatka a Denis Vavro, ktorí na marcovom zraze zo zdravotných dôvodov absentovali, by mali byť do ME v poriadku. Plus v dobrom svetle sa ukázal mladý Adam Obert, ktorý si pripísal druhý a následne aj tretí reprezentačný duel na svoje konto.

Proti Nórom debutoval iba 18-ročný Leo Sauer, ktorý dostáva čím ďalej tým viac šancí v holandskej lige Eredivisie a jeho individuálna výkonnosť má neustále narastajúcu krivku. Podľa novinára Vlada Pančíka, ide o hráča so šancou na veľkú kariéru.

„Leo Sauer je typom ‚Bohom pobozkaného’hráča. Má neuveriteľný talent a podľa mojich informácii je aj veľmi pracovitý futbalista so správne nastavenou hlavou. Ak si tento prístup udrží, bude mu slúžiť zdravie a pridá sa aj trocha šťastia, možno raz bude hrať za Real Madrid. Len nedávno dovŕšil dospelosť, ale z futbalu vie už veľmi veľa. Pomáha mu skutočnosť, že ho vo Feyenoorde Rotterdam trénuje Arne Slot, ktorý dáva šancu mladým hráčom a nezväzuje ich k tomu, aby hrali na istotu, ale dodáva im viac voľnosti,“ vysvetlil Pančík.

Majstri kritizovania hrotových útočníkov

Ďalšou často analyzovanou pozíciou v slovenskej reprezentácii je post hrotového útočníka. V uplynulom kvalifikačnom cykle odohral najviac minút na danej pozícii Róbert Boženík, ktorý však akoby dlhodobo tápal pri budovaní rešpektu v očiach verejnosti.

„Na Slovensku sme sa stali majstrami kritizovania hrotových útočníkov. Robo Boženík je aktuálne náš najlepší útočník. Je odhodlaný, zdravý a reprezentáciu miluje. Vážme si, že ho máme. V systéme FrancescaCalzonu je veľmi platný, pretože drie ako kôň pre mužstvo. Nebojím sa povedať, že je šitý pre potreby nášho národného tímu, a to vďaka ochote pracovať a navyše to vie aj s loptou, vie ju rozohrať či udržať. On nikdy nebude dávať 20 gólov za sezónu, pretože jednoducho nie je typický top kanonier,“ argumentoval futbalový novinár.

Kauza Mak vs Calzona

Kauzou, ktorá zaplavila v úvode apríla futbalový éter, bola kritika trénera Calzonu v podaní Róberta Maka. Skúsený krídelník odohral v marcovom dvojzápase iba sedem minút, pričom na zraz cestoval viac ako 33-tisíc kilometrov z Austrálie, kde hráva na klubovej úrovni. Rozhovor o slabej vyťaženosti a následnom ťažkom srdci spravil s rodákom z Bratislavy práve Vlado Pančík z Denníka Šport.

„Nas..ný bol ako brigadír. Najmä preto, že mu to nebolo správne odkomunikované. Ja jeho hnev absolútne chápem. Calzona mohol tejto kauze predísť a to tým, že mu mal detailnejšie vysvetliť svoje myšlienkové pochody, ktoré znamenali, že bol málo využitý. Ak by dostal Robo toto vysvetlenie, možno by celú vec lepšie strávil. Na druhej strane akceptujem aj názor kritikov Maka, ktorí tvrdia, že prádlo by sa malo vždy brať vo vnútri, nie navonok. Ja netvrdím, že dnes reprezentácia stojí na Róbertovi Makovi, dokonca si nemyslím, že by mal hrať každý zápas v základnej zostave. Mám však názor, že do reprezentácie patrí. Má 33 rokov a podľa môjho názoru si zaslúži trocha citlivejší prístup,“ priblížil detaily Pančík.

A ako vidí hosť športového SITA šance Slovákov na európskom šampionáte v Nemecku? „Futbal sa tak vyrovnal, že najužší okruh favoritov je až o desiatich tímoch. Keď som videl hru Nórov v prípravnom zápase, tak som sa sám seba opýtal ako je možné, že tak kvalitný tím sa neprebojoval na EURO. My by sme si preto mali vážiť to, že na turnaji budeme po tretí raz za sebou,“ pragmaticky uzavrel Pančík.

V relácii sa tiež dozviete:

v čom spočíva najväčší prínos dvojice Lobotka-Hancko

ako pracuje Calzona v Neapole a zároveň v reprezentácii

akú podobu bude mať záverečná nominácia na EURO

aké boli okolnosti kauzy AleksandaraČavriča

aká budúcnosť čaká bratislavský Slovan

aké témy rezonujú v slovenskej najvyššej futbalovej súťaži

ktorí hráči z domácej ligy majú na to, aby prestúpili do kvalitnejšej ligy

