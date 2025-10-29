Sinner poprel fámy o milostnom trojuholníku. Jeho priateľka kedysi randila s Mickom Schumacherom - FOTO

Taliansky tenista Jannik Sinner poprel fámy, že je súčasťou „milostného trojuholníka“ s modelkou Brooks Naderovou a Španielom Carlosom Alcarazom. Začalo sa o tom hovoriť počas US Open.
Svetová dvojka potvrdila svoj vzťah s bývalou priateľkou syna Michaela Schumachera 24-ročnou Lailou Hasanovicovou, ktorá už Taliana sprevádzala na niekoľkých turnajoch.
„Ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu. Za prácu, ktorú venujete, za úsilie. Pochopiť ma nie je vždy jednoduché, ale ďakujem vám za vašu oddanosť. Moja rodina, moja priateľka, moji kamaráti a dokonca aj tí, ktorí nás sledujú z domu. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vašu podporu!“ vyhlásil Sinner po tom, čo zdolal Alexandra Zvereva vo finále Vienna Open a získal tak 22. titul v kariére.
Počas posledného grandslamového turnaja roka 2025 sa šuškalo, že Naderová randila s obomi najlepšími tenistami sveta. Išlo jej však o spopularizovanie vlastnej reality šou.
„Chce byť slobodná a pripravená na nové vzťahy. Nechce sa usadiť s Carlosom, Jannikom ani nikým iným – chce sa len baviť,“ povedala osoba známa pomermi u spomínanej modelky.
Ďalej tvrdila, že Naderovej „viac záleží“ na tom, aby bola v správach, ako na tom, aby mala v súčasnosti „plnohodnotný vzťah“.
Na US Open si fanúšikovia všimli, že šetrič obrazovky na telefóne Sinnera bol v skutočnosti fotografiou Hasanovicovej. „Áno, som zamilovaný, ale nerozprávame sa o našom súkromnom živote,“ priznal vo Flushing Meadows.
Údajne už spolu bývajú v Monte Carle v Monaku. Predtým Dánka chodila s Mickom Schumacherom (synom Michaela Schumachera) a Sinner zase s tenistkou Annou Kalinskou.