Šok v Paríži: Alcaraz padol už v prvom kole, môže prísť o post svetovej jednotky

Svetová tenisová jednotka Carlos Alcaraz utrpela prekvapujúcu prehru v úvodnom zápase na turnaji Masters v Paríži, keď podľahla 31. nasadenému Britovi Cameronovi Norriemu 6:4, 3:6, 4:6.
Alcaraz, ktorý sa vrátil po trojtýždňovej pauze zavinenej zranením členka, síce vyhral prvý set, no jeho výkon v ďalších dvoch setoch výrazne poklesol. „Som naozaj sklamaný z môjho výkonu,“ priznal po zápase.
Norrie využil chyby súpera a dvakrát mu prelomil servis v rozhodujúcich momentoch druhého a tretieho setu. „Toto je možno najväčšie víťazstvo mojej kariéry,“ povedal 30-ročný tenista, ktorý si pripísal tretie víťazstvo nad 22-ročným Španielom.
Počas prestávky pred rozhodujúcim setom mal Alcaraz živú diskusiu so svojím trénerom Juanom Carlosom Ferrerom, no nepomohlo mu to zlepšiť podanie a bekhend. Norrie nakoniec využil druhý mečbal a postúpil do ďalšieho kola.
Alcaraz sa po zápase sťažoval na podmienky na kurte. „Kurt bol pomalší ako minulý rok,“ povedal Alcaraz, ktorý môže prísť o post svetovej jednotky, ak turnaj vyhrá Talian Jannik Sinner.