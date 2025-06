Sinner konečne našiel premožiteľa, ktorý sa nevolá Alcaraz. Na tráve ho zdolal Kazach Bublik - VIDEO

Pätnásť dní, dva rôzny povrchy, úplne iný výsledok a najmä iný víťaz. Svetový tenista číslo 1 Jannik Sinner nečakane utŕžil prehru už vo svojom druhom zápase na tráve v príprave na Wimbledon.

Na turnaji ATP 500 v nemeckom Halle, kde obhajoval titul z vlaňajška, prehral v 2. kole s Kazachom Alexandrom Bublikom 6:3, 3:6, 4:6. Prehral s tým istým Bublikom, ktorého pred 15 dňami vo štvrťfinále Roland Garros vymazal z antukového kurtu výsledkom 6:1, 7:5, 6:0.

Dva zápasy na tráve

Bublik vyhral vôbec prvýkrát nad Sinnerom v zápase, ktorý obaja proti sebe dokončili. Po predchádzajúcich štyroch prehrách.

„Mal som svoje šance na víťazstvo, ale nevyužil som ich. V prospech súpera rozhodli dve-tri loptičky, ktoré získal on a nie ja. Napriek prehre som relatívne spokojný. Odohral som pred Wimbledonom na tráve dva zápasy. Nie je to veľa, ale lepšie ako nič,“ komentoval Sinner pre nemecký Tennis Channel.

Vyše 10-mesačná séria

Znie to neuveriteľne, ale Bublik je prvý tenista, ktorý zdolal Sinnera od augusta 2024 a nevolá sa Carlos Alcaraz. Od prehry s Rusom Andrejom Rubľovom na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale 23-ročný Talian vyhral 52 z 55 zápasov a podľahol len Alcarazovi vo finále ATP 500 v Pekingu, na ďalšej tisícke v Ríme a v spomenutom Paríži.

Bublik zároveň ukončil Sinnerovi sériu 66 víťazstiev nad hráčmi mimo najlepšej svetovej dvadsiatky. Dvadsaťosemročnému Kazachovi ruského pôvodu patrila pred turnajom v Halle v rebríčku ATP 45. priečka, ale virtuálne sa už vyšvihol na 41. miesto.

Využil svoje šance

Vo vyše dvojhodinovom zápase proti Sinnerovi trafil 36 víťazných úderov, z toho 15-krát zahral eso. A najmä odvrátil až 8 z 9 brejkbalov, čo je úspešnosť takmer 90%.

„Snažil som sa zostať pokojný a najmä dobre podávať. Nechcel som ísť do výmen, lebo v tom je on silný. Zotrval som silný na servise a postupne uveril tomu, že môžem Sinnera zdolať. Tých pár šancí, čo som mal, som výborne využil,“ uviedol Bublik podľa webu ATP Tour.

V Halle už vyhrali obaja

Na druhej strane Bublik nie je na okruhu ATP žiadny nováčik. Bol už na 17. priečke singlového rebríčka a vyhral štyri turnaje na hlavnej profesionálnej úrovni. Jeden z nich bol pred dvoma rokmi práve na tráve v nemeckom Halle. Takže proti Sinnerovi to bol súboj dvoch posledných víťazov.

„Nebudem zahmlievať. Nikdy predtým som nezdolal svetovú jednotku, preto si to veľmi vážim. Je to výnimočné. Sme profesionálni tenisti a v každom zápase by sme sa mali pokúšať o víťazstvá bez ohľadu na silu súpera,“ dodal Bublik, ktorého najbližším súperom bude Čech Tomáš Macháč.