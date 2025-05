Sinner je po finále v Ríme spokojný s úrovňou svojej hry, aj keď prehral s Alcarazom - VIDEO, FOTO

Taliansky tenista Jannik Sinner je spokojný so svojou hrou napriek finálovej prehre na turnaji Italian Open v Ríme, v súboji o singlový titul podľahol Španielovi Carlosovi Alcarazovi 6:7 (5), 1:6. Pre Sinnera to bol prvý turnaj po trojmesačnom dopingovom treste.

Alcaraz odvrátil dva setbaly v závere úvodného setu, následne prevzal kontrolu nad zápasom a získal svoj prvý titul v Ríme. Prehra ukončila Sinnerovu 26-zápasovú víťaznú sériu, pričom Alcaraz bol posledným hráčom, ktorý ho zdolal ešte vlani v Pekingu.

„Prvý set bol určite trochu prelomový. Ale vo všeobecnosti som z tohto turnaja veľmi spokojný. Dúfam, že mi to dodá sebavedomie hrať dobrý tenis aj v Paríži,“ povedal Sinner.

Dvadsaťtriročný Talian pred Rímom nehral od obhajoby titulu na Australian Open koncom januára. Pauzu spôsobil trest za pozitívny dopingový test na klostebol, ktorý bol podľa antidopingových orgánov spôsobený náhodnou kontamináciou.

„Po troch mesiacoch, čo som sem prišiel, pre mňa dosiahnutie tohto výsledku veľa znamená. Je veľmi výnimočné hrať v Taliansku, v Ríme. Berú ma ako malé dieťa, však? Podpora bola úžasná,“ uviedol Sinner.

Sinner priznal, že v zápase proti Alcarazovi mu chýbali zápasové skúsenosti: „Keby som sa vrátil späť, zahral by som pár bodov inak, to je isté. Chýbajú mi niektoré zápasy. Ale nie sú na to žiadne výhovorky. Je to proste taký pocit, že keby som ich mal zahrať znova, zahral by som ich inak.“

Alcaraz zvýšil svoje vedenie v bilancii vzájomných zápasov na 7:4, pričom medzi pamätné duely oboch súperov patrí aj päťsetový semifinálový súboj na Roland Garros spred roka. Sinner pôvodne plánoval štartovať budúci týždeň v Hamburgu, no po úspešnom návrate v Ríme si dopraje oddych.

„Tu v Ríme som odohral maximum zápasov, čo je veľmi dobré. Teraz mám týždeň voľna, čo je pre mňa dobré. Pár dní na mentálne vypnutie a potom príprava na ešte dôležitejší turnaj,“ uzavrel Talian.

Len na pripomenutie, druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros v Paríži sa začne už v nedeľu 25. mája.