Medzi tenistami sa šíri paranoja z dopingu. Swiateková vraví, že to všetkých stresuje

Poľská tenistka Iga Swiateková priznala, že prísne dopingové protokoly môžu byť pre hráčov a hráčky stresujúce. Cíti však, že po nedávnom pozitívnom teste na kontaminovaný melatonín si prešla najhorším.

Paranoja z dopingu v tenisovom svete sa rozšírila po tom, čo Swiateková a Talian Jannik Sinner neprešli dopingovými testami po tom, ako neúmyselne užili zakázané substancie.

Na zlepšenie spánku

Swiateková si odpykala mesačný zákaz činnosti na konci minulého roka po tom, čo Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) prišla k záveru, že melatonín, ktorý užívala na zlepšenie spánku, bol kontaminovaný zakázanou látkou trimetazidín. Sinner si momentálne odpykáva trojmesačný zákaz po pozitívnom teste na klostebol, ktorý sa dostal do jeho tela vďaka fyzioterapeutovi ošetrujúcemu jeho ranu sprejom obsahujúcim túto látku.

„Úprimne, aj po nejakom čase na to naďalej myslíte,“ povedala Swiateková v stredu, keď sa jej pýtali na dodatočné opatrenia, ktoré musia hráči dodržiavať, aby splnili antidopingové pravidlá. „Prináša to trochu úzkosti a nehovorím len o sebe, pretože som si na systém zvykla a prešla som najhorším, bola som schopná sa vrátiť a vyriešiť to.“

Musia hlásiť polohu

Swiateková si uvedomuje všeobecnú paniku naokolo, ktorá vyplynula z jej a Sinnerovho prípadu. „Viem od iných hráčov, že to nie je ľahké. Celé je to ťažké, pretože som nemala veľkú kontrolu nad tým, čo sa mi stalo, a viem si predstaviť, že niektorí hráči sa boja, že sa to môže stať aj im,“ dodala svetová dvojka.

Systém, ktorý používajú antidopingové orgány, vyžaduje, aby športovec špecifikoval jednu hodinu každý deň v roku, keď bude na konkrétnom mieste a bude k dispozícii na testovanie. „S neustálym uvádzaním svojej polohy a všetkého, niekedy je systémovo ťažké to zvládnuť,“ vysvetlila Swiateková. „Pretože každý deň, keď cestujeme, musíme doslova povedať, kde sme. Ak zabudneme, môžeme dostať ‚no show‘, potom tri ‚no shows‘ a to znamená dištanc.“

Podpora od Jabeurovej

Tuniská hráčka Ons Jabeurová zdieľala Swiatekovej pocity a povedala, že je „traumatizovaná“ zvukom zvončeka, ktorý často zvoní o piatej ráno z dôvodu dopingových testov. „Viem, že musíme udržiavať čistý šport a to je veľmi dôležité. Ale som veľmi znepokojená,“ povedala trojnásobná grandslamová finalistka.