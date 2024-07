Šimkovičová odmieta šikanu a byť štvanou zverou mimovládok, výrokom o LGBTI neporušila podľa ministerstva zákon

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odmieta bezdôvodnú šikanu. Reaguje tak na trestné oznámenie, ktoré na ňu podal Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv (IĽP) pre podozrenie z rasizmu a antisemitizmu za jej výroky v rozhovore pre portál topky.sk z 3. júla.

Ešte ďalej podľa ministerky zašiel právnik IĽP Daniel Grejták. Ako uviedlo ministerstvo kultúry, Šimkovičová žiadnym výrokom úmyselne ani z nedbanlivosti neporušila trestný zákon.

Ministerstvo hovorí o manipulácii

„Je to človek so silným humánnym cítením a empatiou, preto zvažuje občianskoprávne aj trestnoprávne kroky voči neoprávneným zásahom do jej osobnej integrity,“ vyhlásilo ministerstvo.

„Výroky pána Weisenbachera a Grejtáka sú absolútne scestné. Hraničia s porušovaním ľudských a občianskych práv ministerky kultúry. Jednak bezprecedentným spôsobom napádajú ústavné právo občianky SR na slobodu prejavu a manipulujú verejnú mienku nekvalifikovanou právnou analýzou subjektívnej aj objektívnej stránky trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ uviedlo ministerstvo kultúry.

Vyjadrila svoj slobodný názor

Zároveň dodalo, že je neprípustné, aby bol ústavný činiteľ „štvanou zverou, ktorú sa mimovládne organizácie podporované rôznymi zahraničnými investormi snažia uloviť len preto, lebo vyjadruje svoj slobodný a legitímny názor, ktorým nikoho neuráža ani neponižuje.“

IĽP podal trestné oznámenie na Šimkovičovú pre podozrenie z rasizmu a antisemitizmu. Informoval o tom riaditeľ IĽP Weisenbacher.

Ako spresnil, trestné oznámenie podali na Generálnej prokuratúre SR 4. júla, a to pre podozrenie, že sa výrokmi v rozhovore pre portál Topky.sk 3. júla dopustila šírenia a podpory rasizmu a antisemitizmu.

Pretlak LGBTI

Ako organizácia pripomenula, ministerka sa vyjadrila, že Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože tu je pretlak LGBTI. Šimkovičová dodala, že zvláštne je, že pri „bielej rase“.

„Je nepochopiteľné, ako môže členka vlády SR hovoriť v takýchto intenciách o ‚bielej rase‘, akoby židovské alebo rómske deti boli neželané, akoby Slovensko nebola republika svojich občanov a občianok, ale akési kmeňové spoločenstvo postavené na etnickej a rasovej príslušnosti,” uzavrel právnik IĽP Daniel Grejták.