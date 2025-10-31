Šimkovičová má so starostkou obce Čičmany spolupracovať pri výbere vstupného, nápad s turniketmi sa už dočkal kritiky – VIDEO, FOTO

Vláda počas nedávneho výjazdového rokovania v obci Višňové schválila opatrenia na podporu regiónov Žilina a Bytča. Ako na svojom webe informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, medzi projektmi, ktoré získavajú novú perspektívu, je aj unikát slovenského kultúrneho dedičstva a symbol ľudovej tvorivosti a krásy obec Čičmany.
Tú po skončení rokovania vlády navštívila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Stretla sa so starostkou obce a zúčastnila sa na pracovnom rokovaní venovanom podpore miestneho kultúrneho dedičstva a ďalšiemu rozvoju obce.
Dve úlohy
V rámci svojho výjazdového rokovania vláda uložila rezortu kultúry dve úlohy. Jednou je preskúmanie možností zápisu čičmianskeho vzoru do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ďalšou úlohou je spolupracovať so starostkou obce Čičmany pri technickom zabezpečení výberu vstupného do obce, ktorá je pamiatkovo chráneným územím.
„Čičmany sú miestom, ktoré sa stalo symbolom slovenskej ľudovej tvorivosti a zachovania tradičnej architektúry. Typické čičmianske domy zdobia charakteristické geometrické ornamenty, ktoré predstavujú osobitý prejav kultúrnej identity a remeselnej zručnosti obyvateľov regiónu. Pojem „čičmianske ornamenty“ označuje nielen maľovanú výzdobu drevených domov, ale aj širšiu tradíciu zdobenia a výšiviek, ktoré sa v obci uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu,“ priblížilo ministerstvo na svojom webe.
Ornamenty v súčasnosti predstavujú významnú súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. To, že pretrvali je výsledkom dlhodobej starostlivosti miestnych obyvateľov. „Čičmany sú dôkazom, že slovenská ľudová kultúra má trvalé miesto nielen v našej histórii, ale aj v súčasnosti a zostáva hodnotou, ktorú si treba chrániť a rozvíjať,“ uviedlo ministerstvo.
Šimkovičová vyzdvihla podporu pre Čičmany
K výjazdovému rokovaniu sa na sociálnej sieti vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. „Tento región je plný histórie, remesiel, pamiatok aj ľudí, ktorí si vážia tradície – a práve im dnes vláda vyjadrila podporu,“ uviedla a vyzdvihla aj podporu pre samotné Čičmany.
Spomenula aj úlohy od vlády v podobe preskúmania možnosti zápisu čičmianskeho vzoru do zoznamu UNESCO, obci tiež podľa jej slov plánujú pomôcť aj pri praktických veciach, dôležitých pre jej ďalší rozvoj.
Zvýšené množstvo odpadkov
Vo videu z daného príspevku ministerka spomenula turistický ruch v obci. Podľa jej slov jej starostka Čičmian povedala, že sú vďační za množstvo turistov, ktoré do obce prichádza, no posťažovala sa, že s turistami prichádza aj zvýšené množstvo odpadkov.
„Preto budeme riešiť odvoz tohto odpadu z Čičmian, na čo, samozrejme, nemajú peniaze. Preto som veľmi rada, že pán minister životného prostredie Tomáš Taraba je ochotný riešiť tento problém. Prisľúbil, že privezú do Čičmian kontajnery a zabezpečia odvoz odpadu,“ povedala vo videu.
Následne spomenula, že Čičmany ako také nedisponujú nejakou finančnou podporou, a teda ďalšou vecou, ktorú sa usilujú riešiť spoločne so starostkou obce, je vstupné, aby mohla obec z niečoho žiť a udržiavať všetko potrebné. Predmetom diskusie s vedením obce teda mali byť aj turnikety, kde by návštevníctvo malo mať možnosť prispieť nejakou sumou na chod obce.
Kritika nápadu s turniketmi
Nápad s turniketmi priamo pod príspevkom podrobila kritike známa slovenská šperkárka Petra Toth. „Čičmany mali problém s financiami a turistickým odpadom už v roku 2021, keď sme pre nich vytvorili kolekciu šperkov, vďaka ktorej sa ľudia z celého Slovenska vyzbierali na pomoc tejto obci. Ich dedičstvo teda nechránia len samotní obyvatelia, ale aj občania, ktorým na našej kultúre a tradíciách úprimne záleží,“ adresovala ministerke.
„Naša kreativita však mala zrejme svoje limity a v žiadnom vesmíre by nás nenapadlo, že riešením pre Čičmany, ktoré nie sú koncovou, ale priechodnou obcou, by mohli byť turnikety ako z Disneylandu,“ napísala ďalej. Je toho názoru, že výsledkom nebude pomoc, ale chaos.
„Turnikety spomalia dopravu (kde sa majú vybudovať záchytné parkoviská a kto ich bude financovať?). Zhoršia kvalitu života obyvateľom a chalupárom, pretože Čičmany sú stále živou a obývanou dedinou, nie skanzenom. A zároveň odradia návštevníkov od vstupu do obce,“ myslí si.
Šimkovičovej tiež pripomenula, že v čase, keď bola poslankyňou Národnej rady SR ešte pred ich iniciatívou, mala priestor predložiť legislatívny návrh na zmenu financovania malých obcí, ktoré uchovávajú kultúrne dedičstvo, aby sa ukončilo ich podfinancovanie. „Turnikety v Čičmanoch nie sú pomoc. Neriešia príčinu problémov, sú len nepodarenou záplatou,“ dodala Toth na záver.