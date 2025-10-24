Konsolidácia sa dotkne aj kultúry, ministerstvo bude musieť ušetriť osem miliónov eur z rozpočtu na rok 2026

Rezort kultúry bude musieť v rámci konsolidácie ušetriť prinajmenšom osem miliónov eur z pôvodne plánovaného rozpočtu na rok 2026. Vyplýva to zo záväzného usmernenia ministerstva financií k postupu pri konsolidácii verejných financií. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v súvislosti s konsolidačnými opatreniami na Ministerstve kultúry (MK) SR.
Priebežné opatrenia
„V usmernení je kvantifikovaný predpoklad viazania osobných výdavkov päť percent, prevádzkových výdavkov desať percent a investičných výdavkov na úrovni 15 percent,“ doplnila. Pripomenula tiež, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) iniciovala po svojom nástupe do funkcie finančnú analýzu hospodárenia rezortu, a to vrátane jeho 30 podriadených organizácií.
„Po zavedení Centrálneho ekonomického systému (CES) Ministerstvo kultúry prijíma aktívne opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtov. Tieto systémové opatrenia dnes výrazným spôsobom zmiernia dopady konsolidácie na kultúrne inštitúcie,“ uviedla Demková.
Samotná ministerka uviedla, že mnoho úloh si splnili s predstihom. „Odporučili sme jednotlivým zložkám ministerstva, ako aj príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, aby priebežne optimalizovali počty zamestnancov a znižovali finančné rozdiely medzi príjmami a výdavkami počas roka 2025. Postupnými krokmi sa nám podarilo dostať rezortné financie do dobrej kondície. Môžem konštatovať, že opatrenia, ktoré robíme priebežne, zmiernia dopad finančnej konsolidácie v našich kultúrnych inštitúciách. V najbližšom období sa však nevyhneme úkonom, ktoré môžu čiastočne znížiť rozsah poskytovaných činností,“ uviedla Šimkovičová.
Zredukovanie pracovných miest
Denník Sme nedávno priniesol informáciu, podľa ktorej vedenie jednotlivých organizácií v rezorte dostalo z ministerstva e-mail s pokynom na vykonanie konsolidačného opatrenia, v rámci ktorého by podľa pokynov rezortu financií malo byť zredukovaných desať percent pracovných miest v rezorte kultúry. Vedenie organizácií tiež malo podľa periodika odoslať na ministerstvo zoznam dotknutých pozícií aj zamestnancov, následne mali spoločne konzultovať dopady. Sme upozornilo, že mnohé z týchto organizácií dlhodobo trpia personálnym podstavom.
Z vyjadrenia, ktoré Demková poskytla agentúre SITA, vyplýva, že ministerka Šimkovičová pripustila, že konsolidácia verejných financií zasiahne najmä tie kultúrne inštitúcie, ktoré počas tohto roka dostatočne nerealizovali odporúčania rezortu. Prízvukovala však, že ministerstvo nemá ambíciu zasahovať do ich manažmentu, zároveň ale očakáva, že neprekročia mantinely projektovaných rozpočtových parametrov na budúci rok.
„Každá z týchto inštitúcií má svoj manažment, ktorý si sám nastavuje svoju výdavkovú časť rozpočtu. Chápem aj argumenty kultúrnych inštitúcií, že ich úspech je postavený na profesionáloch, a pokiaľ chcú robiť špičkovú kultúru na kmeňových zamestnancoch sa dá šetriť ťažšie. Ministerstvo každej jednej inštitúcii, ktorá sa ocitne vo finančnom ohrození, vždy pomôže, takto dotknutá organizácia však musí prioritne prejaviť snahu optimalizovať a konsolidovať financie a optimalizovať svoje činnosti vo vlastnej réžii,“ uviedla.
„Túto situáciu by mali chápať aj odbory, keďže s nimi ministerstvo pravidelne komunikuje a informuje ich o prijímaných opatreniach,“ uzavrela ministerka.