Šimko: Konflikt s políciou odštartovalo nepodpísanie nominácie stíhaného policajta do funkcie (video)

Konflikt exministra vnútra Ivana Šimka s vedením Policajného zboru a policajnej inšpekcie odštartovalo jeho nepodpísanie nominácie stíhaného policajta na pozíciu v inšpekcii. Bývalý minister to povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

Nie je len automat na podpisovanie

„Ja som ani nevedel o koho ide (podľa medializovaných informácii sa jedná o Pavla Ďurku, pozn. SITA), až keď som sa opýtal, tak som túto informáciu dostal,“ povedal Šimko.

Návrh preto podľa vlastných slov nepodpísal a o veci hovoril s povereným riaditeľom inšpekcie Petrom Juhásom. „On mi povedal, že do toho nechcú zaťahovať mňa, a preto to urobia v rámci svojej pôsobnosti,“ uviedol exmninister Šimko.

Podľa vlastných slov v tejto súvislosti Juhása požiadal, aby s vymenovaním stíhaného policajta počkal mesiac, pokiaľ sa Šimko s celou vecou neoboznámi. „Riaditeľ inšpekcie to (dosadenie do funkcie, pozn. SITA) napriek tomu urobil. Mne sa to nepáčilo, ale neodvolal som ho,“ zdôraznil Šimko s tým, že šéfovi inšpekcie chcel dať druhú šancu. „Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie,“ vyhlásil Šimko.

Nezvolil najsprávnejšie slová

Spor o vymenovanie policajta podľa exministra predchádzal konfliktom v súvislosti so statusmi o kontrole polície a vražde v Dubnici nad Váhom. V tejto súvislosti Šimko priznal, že v statusoch možno nezvolil najsprávnejšie slová.

„Ale viem, že mnohí, čo tvrdia, že mi nerozumejú alebo posúvajú význam mojich slov, v skutočnosti veľmi dobre vedia, čo chcem povedať, len chcú niečo iné,“ skonštatoval exminister.

Šimko zároveň odmietol, že by zasahoval do vyšetrovania trestných káuz. „Do práce polície a orgánov činných v trestnom konaní som nikdy nezasahoval a nikdy som to ani nechcel,“ doplnil bývalý minister vnútra.