Šimečka víta Pellegriniho kritiku koalície, mal by však požadovať širšiu rekonštrukciu vlády (video)

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka víta prvú zásadnejšiu kritiku vlády Roberta Fica (Smer-SD) z úst prezidenta Petra Pellegriniho, s ktorou vystúpil cez víkend v TA3. Zároveň ho vyzýva, aby nezostalo len pri slovách, ale aby konal.

„Keď prezident s niečím vystúpi, nemalo by to byť len tak do vetra, ale malo by to mať nejaké politické konzekvencie, lebo ako prezident má minimálne zodpovednosť za riadny chod ústavných orgánov,“ povedal Šimečka.

Odvolanie Šimkovičovej

Pellegrini sa zastal ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), ktorá ohlásila svoju demisiu, a zároveň povedal, že to mala byť iná ministerka, ktorá mala vo vláde skončiť.

„My predpokladáme, že ide o ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), ale malo by sa to pomenovať jasne. My sme ministerku Šimkovičovú navrhli odvolať v Národnej rade už druhýkrát. Je to ministerka, ktorá ničí slovenskú kultúru a jej odchod žiadajú státisíce ľudí v petíciách a na námestiach,“ hovorí Šimečka.

Kritika Kotlára

Prezident by mal podľa neho požadovať širšiu rekonštrukciu vlády a v rámci nej výmenu na poste ministerky kultúry, ale aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Pellegrini podľa Šimečku veľmi presne a správne pomenoval kritiku splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára z klubu SNS.

„Ja s ním súhlasím. Pôsobenie pána Kotlára a jeho nehorázne výroky sú medzinárodnou hanbou pre Slovensko,“ zhodnotil líder progresívcov. Pripomenul, že Kotlára kritizujú aj zdravotníci. Prezident by mal podľa Šimečku aj v tomto prípade konať.

„Má na to legitímne nástroje – môže povedať, že nevymenuje nového ministra zdravotníctva, pokiaľ vláda neodvolá splnomocnenca pre preverovanie pandémie,“ hovorí Šimečka.

Ficova drahota

Ako doplnil predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci, ide o dezinformátora, zapojeného priamo do mocenských štruktúr vlády, ktorého vyjadrenia sú pľuvancami do tvárí zdravotníkov aj pozostalých obetí pandémie.

„Skladáme sa mu na kanceláriu, limuzínu a rozpočet, z ktorého si kupuje nejaké mikroskopy, s ktorými tvrdí, že sám skúma vakcíny,“ povedal Dubéci.

Podľa neho by mal prezident Pellegrini začať tlačiť aj na predsedu vlády Fica, aby sa po roku vlády konečne začal venovať aj zdravotníctvu. Pellegrini podľa Šimečku nepriamo skritizoval aj konsolidačný balíček Ficovej vlády, ktorú v Progresívnom Slovensku nazývajú „Ficova drahota“. Prezidenta vyzýva, aby vrátil príslušné zákony parlamentu na opätovné prerokovanie.