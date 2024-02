Šimečka: Vďaka tlaku z námestí aj tvrdému opozičnému odporu stiahla vláda novelu o ochrane oznamovateľov

Tvrdý opozičný odpor v parlamente spolu s tlakom z námestí má zmysel a aj vďaka tomuto tlaku stihla vláda novelu zákona o ochrane oznamovateľov. Povedal to líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

„Na brutálne problémy, ktoré by takáto likvidácia inštitútu oznamovateľov spôsobila, upozornili aj európske inštitúcie. Niekedy sa zdá, že Ficov valec našu krajinu nemilosrdne valcuje, ale nie je to úplne tak. Sme v tom spolu, sme aktívni a odhodlaní, a do každého jedného zápasu pôjdeme naplno. A prídu aj výsledky,“ uviedol.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu zdôvodnil, že stiahnutím novely chceli dať priestor na širšiu odbornú debatu. Vláda ju pôvodne navrhovala prerokovať rovnako ako novelu Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Jedným z dôvodov stiahnutia novely boli aj výhrady predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej, ktorá upozornila, že už v predchádzajúcom období sme nedostatočne prevzali európsku smernicu.

„Máme dôležitejšie návrhy zákonov, ktoré je potrebné prerokovať, a nechcem, aby parlament len mlátil prázdnu slamu a opozícia z toho vytĺkala politický kapitál,“ vyhlásil Šutaj Eštok.