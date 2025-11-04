Šimečka, Gröhling, Majerský a Naď rokovali o budúcnosti Slovenska. Zhodli sa na potrebe zmeny – FOTO

Predsedovia štyroch opozičných strán sa stretli na spoločnom rokovaní. Ako informovalo v súčasnosti najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko, jeho predseda Michal Šimečka sa stretol s predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Milanom Majerským, predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS)Branislavom Gröhlingom a šéfom strany DemokratiJaroslavom Naďom.
Spoločným cieľom je zmena vlády
Vzájomne si vymenili pohľady na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu a zhodli sa aj na spoločnom cieli, ktorým je demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica (Smer-SD). Rovnako sa dohodli aj na vzájomných konzultáciách o programových prioritách v rôznych oblastiach.
Ide napríklad o verejné financie a hospodársku politiku, zahraničnú politiku, decentralizáciu, ale aj spravodlivosť, obranu, zdravotníctvo, vzdelávanie, životné prostredie či pôdohospodárstvo. Cieľom je hľadanie prienikov pre budúcu spoluprácu, pričom tieto konzultácie by mali prebiehať za účasti expertov všetkých štyroch politických subjektov.
Vízia SaS pre budúce programové vyhlásenie vlády
K stretnutiu sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda SaS Branislav Gröhling. „Na toto stretnutie som išiel s jediným cieľom, ktorý sa snažím presadiť už pol roka. Dajme bokom hodnotové otázky a zamerajme sa na to, čo nás spája. Ľudí netrápia zástupné témy, chcú mať viac peňazí v peňaženkách, chcú fungujúce zdravotníctvo a bezpečnú krajinu,“ apeloval šéf liberálov.
Pripomenul, že už vo februári SaS predstavila svoju víziu pre dokument, ktorý by mohol položiť základy budúceho programového vyhlásenia vlády. „Naším cieľom je ukázať, že sme pripravení a vieme vládnuť. Chceme nahradiť tento zlepenec zlepencov – Ficovu vládu, ktorá v prvom rade myslí na seba a nie na ľudí. Verím, že dnešné rokovanie bude prvým krokom pre budúce PVV, ktoré prinesie reštart Slovenska,“ dodal.
Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský na sociálnej sieti napísal, že cieľom KDH je demokraticky vymeniť Roberta Fica. „KDH má jasný plán, ako zlepšiť život na Slovensku a s tým som prišiel aj na stretnutie predsedov štyroch opozičných strán. KDH je pripravené pracovať na tom, aby sa rodiny, zamestnávatelia, živnostníci a všetci obyvatelia mali na Slovensku lepšie. Vláda Roberta Fica neprináša zlepšenia našich životov,“ uviedol, zdôrazňujúc potrebu zmeny, na ktorú je potrebná spolupráca strán v opozícii.