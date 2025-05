Šimečka: Atentát na Fica nikto nespochybňuje. Vláda si za nedôveru môže sama

Nikto z politikov Progresívneho Slovenska, ale ani z iných opozičných strán, nikdy nespochybnil to, že sa stal atentát na premiéra Roberta Fica. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal šéf progresívcov Michal Šimečka. Pokiaľ podľa neho existujú konšpirácie o atentáte, je to dôsledok toho, že ľudia nedôverujú vláde.

„A v niečom si za to môže sama,“ povedal Šimečka. Pripomenul napríklad uniknuté video strelca, ale aj samotný proces vyšetrovania, ktorý podľa neho v ľuďoch zasial nedôveru. Šimečka tiež poukázal na vyhlásenia predstaviteľov koalície o hrozbe prevratu. „Čo bol čistý výmysel,“ skonštatoval predseda PS.

Kritika zneužívania atentátu voči opozícii a médiám

Šimečka tiež zdôraznil, že atentát sa politicky zneužíva proti opozícii, médiám a tiež občianskej spoločnosti „To, čo vládni predstavitelia a najmä strana Smer z toho urobili, najmä pri tomto výročí (15. mája, pozn. SITA) to je niečo podľa mňa nehanebné. Oni už sa dostali do polohy, že obviňujú všetkých občanov, ktorí boli niekedy na protivládnej demonštrácii, že si prajú smrť Roberta Fica,“ doplnil Šimečka.