Šutaj Eštok chce zmenu pri rente generálneho prokurátora, mal by ju dostať až po skončení funkčného obdobia

Poslanecký klub koaličnej strany Hlas-SD bude diskutovať na tému renty pre generálneho prokurátora, ktorú do parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini.

Ako šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, rentu by mal generálny prokurátor poberať až po uplynutí riadneho funkčného obdobia v dĺžke sedem rokov. „Je to štandardný výsluhový dôchodok,“ povedal minister.

Covidová amnestia

Pokiaľ ide o prezidentom vrátený zákon o „covidových amnestiách„, podľa Šutaja Eštoka ide o symbolické gesto po terorizovaní občanov vládou Igora Matoviča. „Je to aj o tom, že tu boli prijaté častokrát nezmyselné opatrenia, ktoré sa museli sankcionovať,“ skonštatoval minister vnútra.

Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku prezident pri vetovaní amnestií použil zdravý rozum. „Je to výsmech pozostalým obetí covidu. Keď teraz povieme, že tí, čo sčasti aj vedome porušovali pravidlá, bezpečnostné a hygienické predpisy, že im to vlastne odpustíme,“ uviedol Šimečka.

Do očí bijúca politická korupcia

Pokiaľ ide o rentu pre generálneho prokurátora, Šimečka poukázal na prieskum, podľa ktorého je proti rente 80 percent obyvateľov.

„To je tak do očí bijúca politická korupcia, že človek sa na to pozrie na pár sekúnd a je mu jasné, o čom to celé je,“ skonštatoval Šimečka s tým, že zámerom je, aby Maroš Žilinka odišiel z funkcie skôr, ako sa skončí volebné obdobie súčasnej vlády.

„To je taká nehoráznosť, že tam od nás očakávajte veľmi silný odpor. Či už v národnej rade alebo aj mimo,“ dodal Šimečka.