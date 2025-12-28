Silná búrka vo Švédsku vyžiadala už tri obete

Silná búrka Johannes, ktorá si v sobotu vo Švédsku vyžiadala už tri obete, zasiahla rozsiahlu oblasť na severe krajiny a západnú časť Fínska. Podľa polície zomrel muž vo veku okolo 60 rokov, ktorého v sobotu pri práci v lese v meste Hofors zasiahol padajúci strom. Zraneniam neskôr podľahol v nemocnici.
Ďalší muž tiež zomrel v nemocnici na následky zranenia spôsobeného padajúcim stromom. Nehoda sa stala neďaleko lyžiarskeho strediska Kungsberget v centrálnom Švédsku. Na severe krajiny energetická spoločnosť Hemab oznámila, že jeden z jej zamestnancov zahynul pri nehode „v teréne“.
Podľa švédskej televízie SVT osobu takisto zasiahol padajúci strom.
Silné poryvy vetra vyvracali stromy, narušili dopravu a spôsobili rozsiahle výpadky elektriny vo Švédsku aj vo Fínsku.
Vo Fínsku zostávalo v nedeľu okolo polnoci miestneho času bez elektriny stále viac ako 85-tisíc domácností, pričom pôvodne výpadky postihli vyše 180-tisíc domácností. Energetické spoločnosti upozornili, že opravy a obnovenie dodávok elektriny môžu trvať niekoľko dní.
Podľa švédskej tlačovej agentúry TT bolo v nedeľu ráno bez elektriny najmenej 40-tisíc domácností.