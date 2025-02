Shiffrinová vynechá obrovský slalom na MS, bojí sa ho. V kombinácii sa napokon predstaví, inšpirovala ju tímová kolegyňa - FOTO

Fenomenálna lyžiarka Mikaela Shiffrinová na sociálnych sieťach oznámila svojim fanúšikom nepríjemnú správu.

Hoci sa nachádza v rakúskom stredisku Saalbachu na majstrovstvách sveta, zatiaľ sa nepredstavila v žiadnej disciplíne.

Odmietla aj účasť v kombinácii po boku kolegyne Lindsey Vonnovej. Niečo sa však zmenilo a disciplíny zúčastní. Lenže po boku inej pretekárky. Avšak v jej obľúbenom obrovskom slalome sa nepredstaví.

Psychické prekážky

„Všetku svoju energiu som vložila do toho, aby som sa dostala do formy v obrovskom slalome a bola pripravená na štvrtkový (13.2.) štart na majstrovstvách sveta v Saalbachu. Dlhý príbeh – skrátka, nebudem tam. Momentálne pracujem na niektorých psychických prekážkach, aby som sa vrátila na štart obráku s intenzitou potrebnou na preteky,“ napísala Američanka na sociálnej sieti.

Ďalej priblížila, že má strach robiť túto disciplínu, ktorú ešte pred vyše dvoma mesiacmi tak veľmi milovala. „Bolo to zdrvujúce pre dušu.“

Inšpirovala ju

Napriek všetkému ju inšpirovala iná kolegyňa z amerického tímu – Breezy Johnsová. Tá ovládla na MS zjazd, hoci sezónu predtým vynechala pre doliečovanie si zranenia.

„Po tom, čo sa stala majsterkou sveta v zjazde, mi Breezy povedala: ’Ak chceš ísť do kombinovaného tímu, bude mi cťou ísť s tebou do dvojice. Nie pre medailu, ale preto, že tento šport je šialene zábavný a bolo by skvelé ho po toľkých rokoch dotiahnuť do konca.’ Aká múdra žena,“ oznámila ďalej Shiffrinová.

Dlhoročné priateľky

Prezradila, že s Johnsovou spolu pretekali od 11 rokov.

„Boli sme spolubývajúce, pretekárky, priateľky. Akú cestu má za sebou. Pozná mentálne výzvy tohto športu lepšie ako ktokoľvek iný. Bojovala zubami-nechtami, aby sa sem dostala, a teraz je majsterkou sveta. Jej cesta, odvaha a odhodlanie ma nesmierne inšpirovali. Je mi veľkou cťou, že môžem byť jej partnerkou v našom tíme pri mojom prvom štarte v Saalbachu 2025,“ doplnila Američanka s rekordnými 99 triumfami vo Svetovom pohári.

V utorok 11. februára sa tak obe postavia na štart kombinovanej súťaže. Zahŕňa to jednu členku tímu, ktorá sa predstaví v zjazde, a druhú v slalome. Ich výsledné časy sa spočítajú a určia konečné poradie.